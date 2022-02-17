Выбор кондиционера в интернет магазине

Настенные кондиционеры являются наиболее распространенным типом охладительного оборудования. Как правило, они монтируются в помещениях с небольшой площадью. Это квартиры, офисные территории, магазины и другие предприятия. В перечне основных преимуществ настенных кондиционеров – небольшие размеры, доступная стоимость, простота монтажа.

Низкое качество воздуха, резкие перепады температурного режима способны отрицательно отражаться на самочувствии и производительности жильцов. Поэтому очень важно заняться организацией корректного микроклимата в комнате. Настенные кондиционеры изготовлены для поддержки установленной температуры в квартире, офисе или во всем доме. Для этого достаточно купить кондиционер в интернет магазине. Система включает в себя два блока, которые содержат в себе компрессор, теплообменник. Кондиционеры могут быть бытового или промышленного назначения. Основное отличие между моделями – производительность, показатели мощности и габариты устройства.

Преимущества эксплуатации

Современные сплит-системы отличаются перечнем преимуществ, среди которых:

большой выбор модельного ряда, дизайнов и цветового оформления;

повышенные показатели мощности и энергоэффективности. Особенно это заметно в устройствах инверторного вида – они могут экономить расходы на электроэнергию;

большой выбор дополнительных опций. Кроме традиционных функций нагрева и охлаждения воздуха ряд моделей могут похвастать опциями осушения или увлажнения воздуха, ионизацией;

современные технические решения в управлении устройствами;

низкий уровень шума при работе.

Принцип функциональности

Необходимо знать всем, у кого уже есть кондиционер, или кто только планирует приобрести подобное оборудование: кондиционер не способен сам производить холодные или теплые потоки воздуха. Это устройство лишь переносит воздух из одной части оборудования в другое. То есть, из помещения на улицу, или наоборот.

Современное оборудование может включать в себя функции не только охлаждения, как это было раньше. Сейчас устройства могут нагревать воздух, даже если изначально температурный режим в помещении находится на отметке -15 градусов. Благодаря этой функции кондиционер способен стать полноценной заменой стандартному обогревателю. Таким образом, приобретая кондиционер, можно обеспечить свое помещение комфортным микроклиматом не только летом, но и в зимний период.

Помните: от грамотного выбора модели оборудования для охлаждения или нагрева воздуха напрямую зависит микроклимат в вашем жилище. Поэтому стоит внимательно относиться к выбору параметров и, если вы сомневаетесь, лучше задать свой вопрос профессионалам на сайте. Менеджеры помогут подобрать сплит-систему по вашим параметрам и требованиям.

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