У Барвінковому найближчими днями планують повністю відновити електропостачання

У місті Барвінкове Харківської області багато пошкоджень електроліній.

Про це сьогодні розповів Барвінківський міський голова Олександр Бало.

– Ми працюємо в місті. Багато пошкоджень електроліній, але працюють РЕС, відновлюємо поетапно, Все менше залишається точок, де не має світла. Думаю, день-два і людям дамо світло. Газопостачання поки є. Допомагаємо з ліками, їздимо адресно, оскільки багато людей, які не можуть вийти в аптеку, – каже очільник Барвінківської громади.

Нагадаємо, Барвенково знаходиться у найближчих поступах к зоні бойових дій, біля Ізюму. Адміністрація просить цивільних виїхати з міста.

Агентство Телевидения Новости