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У "Борисполі" пасажири забули багаж з великою партією нових iPhone

У Борисполі пасажири забули багаж з великою партією нових iPhone

Власники девайсів згадали про них тільки через декілька тижнів після прильоту в аеропорт з Еміратів.

В аеропорту "Бориспіль" митники виявили в забутій сумці 113 телефонів бренду Apple і 71 комплект навушників Apple Air Pods Pro. Про це повідомляє прес-служба Київської митниці.

"Після того, як в пункті пропуску всі пасажири одного з авіарейсів з ОАЕ отримали свій багаж, були знайдені три дорожні валізи, які, згідно з бирками, належали двом громадянам з цього рейсу. Однак вони вже покинули аеропорт, отримавши решту свого багажу", – йдеться в повідомленні.

Під час оформлення валіз в камеру зберігання забутого багажу було виявлено сорок чотири iPhone 11 в упаковці, шістдесят три iPhone 10 без упаковки, шість iPhone 8 без упаковки і 71 комплект навушників Air Pods Pro.

"Цікаво, що про таку велику кількість телефонів їх власники згадали лише через декілька тижнів після повернення з Еміратів. Така собі вибіркова забудькуватість про товар вартістю 1,8 мільйона гривень", – додали в прес-службі.

Після звернення пасажирів в камеру зберігання для отримання свого товару працівники Київської митниці склали протоколи про порушення митних правил відносно цих громадян. Телефони та навушники вилучено до рішення суду.

Источник: uainfo.org/

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