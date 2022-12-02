У Чехії пропонують відключити посольство рф від електрики, води та газу

Чеська громадська ініціатива «Подарунок для Путіна» опублікувала петицію з пропозицією відключити електроенергію будівлям, які належать посольству Російської Федерації.

Про це повідомляє Європейська Правда з посиланням на Novinky.

Петиція є відповіддю на системне руйнування енергетичної інфраструктури України російськими окупантами.

«Росія вочевидь вирішила зламати Україну темрявою і морозами. Як вищий моральний принцип, просимо відповідні державні та приватні енергорозподільчі компанії дати російським дипломатам у Празі відчути на собі смак власних ліків. Вимагаємо відключити всі будівлі, що належать Російській Федерації, від газу, води та електроенергії», – йдеться у тексті петиції.

У петиції згадується про масовані російські ракетні обстріли України, які протягом останніх тижнів були спрямовані на електро-, тепло- та водопостачальні підприємства.

«Ця нова фаза війни має катастрофічний, і до того ж щоденний, вплив на життя цивільного населення. Без світла і води залишилися не тільки квартири, школи і дитячі садки, магазини і виробничі підприємства, а й, наприклад, лікарні», – пишуть автори.

Проєкт «Подарунок для Путіна» спрямований на підтримку України, яка з лютого протистоїть повномасштабному російському вторгненню. У його межах нещодавно чехи передали танк Т-72 для української армії.

Міністр оборони України Олексій Резніков підтримав ініціативу чехів щодо збору підписів за відключення від електрики і водопостачання російського посольства у Празі.

«Настав час терористичній державі скуштувати її ж пігулку, відчути на собі те, що вони роблять із цивільним населенням України. Чудова ініціатива @Darputinovi – вимкнути електрику та водопостачання посольства росії в Празі», – зазначив Олексій Резніков.

Агентство Телевидения Новости