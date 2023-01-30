У Харкові неповнолітній втік від матері: підлітка шукали поліцейські

30 січня о 14:20 до відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 надійшло повідомлення про зникнення 16-річного хлопця. Зі слів заявниці, син має розлад розвитку. Під час прогулянки підліток побіг від матері у невідомому напрямку й жінка втратила сина з поля зору.

Менше ніж за годину дільничні офіцери поліції разом з працівниками ювенальної превенції виявили неповнолітнього на вулиці Беркоса поблизу залізничних колій та передали матері.

Співробітники ювенальної превенції провели з родиною роз’яснювальну роботу.

Агентство Телевидения Новости