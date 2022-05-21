У Харкові один із зруйнованих будинків стане пам’ятником про війну

Після перемоги в одному із зруйнованих будинків з’явиться експозиція, присвячена Харкову у війні.

Про це сьогодні, 21 травня, повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов під час відкриття акції «Ніч музеїв».За його словами, російський агресор завдав чимало шкоди установам культури міста Харкова. Зокрема, постраждали Художній музей та бібліотека ім. Короленка.

«Після нашої перемоги ми обов’язково все реконструюємо. Але, як нагадування про те, що наробили росіяни, на згадку про наших загиблих воїнів, волонтерів, бійців тероборони та мирних жителів, одну будівлю ми відновлювати не будемо. Там ми створимо унікальний музей нашої перемоги», – наголосив Ігор Терехов.

Агентство Телевидения Новости