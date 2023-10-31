У Харкові судитимуть держслужбовця: торгував місцями для кіосків

Головний спеціаліст сектору підприємництва та споживчого ринку адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради організував «схему» для тіньового заробітку грошей.

Він вимагав неправомірну вигоду з фізичних осіб-підприємців за надання дозволу на розміщення малих архітектурних форм на території вказаного району, повідомляє прокуратура Харківській області.

У червні цього року до посадовця звернувся підприємець, у якого виникли проблеми з розміщенням торгівельного павільйона для фаст-фуду по проспекту Перемоги у Харкові.

Ділок зазначив, що він має вагомий «вплив» на потрібних людей для облаштування кіоску саме у цьому місці. Проте за «послугу» він встановив суму у 3000 доларів США.

Спочатку посадовець адміністрації сказав передати 1000 доларів США через свого знайомого. Підприємець виконав вимогу та передав необхідну суму.

Проте вже 7 вересня під час передачі 2000 доларів США особисто головного спеціаліста затримано правоохоронцями в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі чоловіка звільнено з посади. Обвинувальний акт розглядатимуть у Дзержинському районному суді м. Харкова.

Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу від двох тисяч до п’яти тисяч п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Агентство Телевидения Новости