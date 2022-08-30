У Харкові зник губернатор

Про зникнення губернатора у Харкові серед міста відразу після ракетного удару повідомив у Телеграмі начальник штабу спецпідрозділу Kraken ГУР Міноборони України Костянтин Немічев.

Вчорашнім «ударом ракети» було демонтовано пам’ятник Євдокиму Щербініну біля ОДА.

Це той випадок, коли його не шкода, адже такого пам’ятника не мало би бути в українському місті.

Щербінін – перший губернатор Слобідсько-Української губернії.

А ще російський імперіаліст і вірний слуга Єкатерини ІІ, за наказом якої ліквідував козацький полковий устрій, що існував на Слобожанщині. Людина, яка не зробила нічого для українського народу і розвитку української державності.

Вважаю, що в принципі в незалежній Україні, яка веде війну з росією не має бути пам’ятників або назв вулиць в честь російських окупантів будь-якого століття, – написав Констянтин Немічев

Пам’ятник Євдокиму Щербініну з’явився у Харкові в 2003 році до ювілею міста.

Агентство Телевидения Новости