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У харківському гідропарку потонув чоловік
Повідомлення про подію у Журавлівському гідропарку надійшло до Харківського РУП № 1 6 липня о 14:30. Поліцейські встановили, що загиблим є 27-річний громадянин Нігерії.
За даними ГУНП Харківської області, чоловік пішов купатися та потонув. Його витягли на берег у непритомному стані. Врятувати постраждалого медикам не вдалося.
Інформація зареєстрована у Єдиному обліку. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.