У Холодногірському районі перекладають водоводи

У Холодногірському районі бригади комплексу «Харківводопостачання» перекладають 144 м технічно зношеної ділянки магістрального водоводу діаметром 600 мм на вул. Автомобільній.

Трубопровід забезпечує водопостачання селища Пісочин та мікрорайону «Мобіль», повідомляє пресслужба міськради.

Як повідомив майстер районної служби водопровідних мереж Артем Коваль, бригади міняють аварійний трубопровід методом санації з застосуванням сучасних матеріалів та технологій.

«У даному випадку метод санації найбільш економічно обґрунтований, до того ж за такого підходу мінімально пошкоджується територія проведення земляних робіт.

Ремонт ускладнений глибиною залягання, мережі проходять під дорогою та мають складну конфігурацію», – зазначив Артем Коваль.

За його словами, завершити реконструкцію планують до кінця місяця, після чого територію впорядкують.

Загалом з початку року в Холодногірському районі замінили понад 1 км водоводів, оновили 46 люків та встановили 29 засувок.

Агентство Телевидения Новости