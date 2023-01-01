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У Києві затримали чоловіка, який у новорічну ніч запускав салюти

У Києві затримали чоловіка, який у новорічну ніч запускав салюти

Поліція Києва повідомила про затримання чоловіка, який у новорічну ніч запускав салюти в Подільському районі міста попри заборону. Тепер йому може загрожувати до 5 років обмеження волі.

Про це повідомило Головне управління Нацполіції у Києві, пише Громадське.

Близько опівночі столична поліція отримала повідомлення про те, що на Подолі невідомі запускають салюти. Відео із феєрверками поширилось також у мережі.

Правоохоронці встановили, що феєрверки запускали в житловому дворі на вулиці Костянтинівській. З місця слідчі вилучили використану пускову установку.

Поліцейські встановили ймовірного підозрюваного та провели у його квартирі невідкладний обшук. Під час слідчих дій в нього виявили кришку від використаного феєрверку.

47-річного киянина затримали. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство. Санкція статті передбачає штраф від 17 до 34 тисяч грн, або арешт до 6 місяців, або обмеження волі до 5 років.

«Вкотре наголошуємо: використання піротехніки заборонено без жодних виключень! Кожен факт такого порушення буде задокументовано, а винних — притягнуто до відповідальності», — наголосили в поліції.

За даними ГУНП Харківської області, в Харкові фактів використання піротехніки в новорічну ніч не зафіксовано.

Агентство Телевидения Новости

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