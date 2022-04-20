У Москві злякались кольорів українського прапору на дитячому майданчику

У Москві через скарги місцевих мешканців житлового комплексу комунальники перефарбували дитячу пісочницю у подвір’ї, яка нагадувала український прапор.

Про це повідомляє російський Telegram-канал.

Відомо, що співробітники керівної компанії ЖК оновлювали дитячий майданчик. У синьо-жовті кольори, кажуть, пофарбували випадково.

Після цього в чаті мешканців почалися активні обговорення. Деякі навіть зателефонували правоохоронцям зі звинуваченнями в провокації.

Вже через годину пісочницю перефарбували в зелений колір.

Агентство Телевидения Новости