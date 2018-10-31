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У під’їзді під побілкою знайшли унікальний малюнок відомого художника

У під’їзді під побілкою знайшли унікальний малюнок відомого художника

Його автор – відомий український художник Микола Самокиш.

У Харкові є будинок з унікальними розписами українського художника Миколи Самокиша. Його збудували в 1910 році. Галина Ірошенко живе в будинку багато років. За її словами, стінопис на межі знищення, в під’їзді тече дах, а ще в радянські часи орнаменти частково зафарбували білою фарбою. Жінка запевняє, що багато разів зверталися до різних інстанцій, але у всіх відповідь одна – на реставрацію немає грошей.

Галина Ірошенко, мешканка будинку

Тут уже пытались не один раз отреставрировать, но почему-то все плохо заканчивалось и кроме реставрации этих прекрасных рисунков надо отремонтировать крышу, так как все течет, все это заливает и от работы не будет никакого результата.

Наталія Нечепуренко розповіла, що в Україні в цьому році стартувала програма “Громадські бюджети”. Харків виділив 50 мільйонів гривень на соціальні ініціативи. Два місяці тривало голосування в інтернеті. Проект “Реставрація розписів Миколи Самокиша “Перлина Слобожанського модерну” набрав необхідну кількість голосів.

Наталія Нечепуренко, авторка проекту

Это порядка 980 тысяч гривен и в эту сумму мы включили и ремонт крыши. Это была самая первая просьба жильцов сделать крышу. Если будут восстановлены росписи, а по ним будет течь вода, смысла нет в этой реставрации.

Авторка проекту розповідає, що розпис в будинку по вулиці Мироносицькій Микола Самокиш зробив більше 100 років тому.

Наталія Нечепуренко, авторка проекту

Этот подъезд имеет очень большую историю, он связан с именами самых известных: и архитектора Сергея Тимошенко, который является основателем стиля модерн, и художников Сергея Васильковского и Николая Самокиша, и предпринимателя Бойко, который и заказал все эти росписи.

Будинок споруджено в стилі українського модерну. Як запевняє Наталія Нечепуренко, настінний розпис унікальний. Потребують ремонту мармурові сходи, дерев’яні перила і металеві решітки, але це буде другим етапом реставрації. Спочатку виділені гроші витратять на ремонт даху та відновлення розписів. Роботи почнуться у наступному році.

Автор: Олена Верекомська

 

Источник: www.objectiv.tv

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