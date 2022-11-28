У селі Коробочкине Чугуївського району частково відновили світло

Електрики у населеному пункті не було майже з початку війни.

За словами енергетиків, для того, щоб розпочати ремонтні роботи, треба було дочекатися обстеження саперами всієї території. Тільки після дозволу рятувальників фахівці обленерго змогли приступити до робіт.

За даними АТ “Харківобленерго” вже відремонтовано п’ять трансформаторних підстанцій, дві високовольтні лінії 6 кВ, а також лінії 0,4 кВ. Зокрема пошкодження ліній та електрообладнання сягало 80%. Наразі у селі заживлено 634 абонента з 1311 – майже половина.

Роботи з відновлення електропостачання у с. Коробочкине тривають. Наразі енергетики чекають поки сапери обстежать іншу ділянку території, після чого проведуть ремонтні роботи на високовольтних лініях.

Паралельно фахівці Чугуївського РЕМ працюють над відновленням електропостачання у с. Леб’яже та Юрченкове Чкаловської громади.

Агентство Телевидения Новости