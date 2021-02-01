Удивительное место на нашей планете, где безостановочно бьют молнии

В Венесуэле находится удивительное место: пугающее и прекрасное одновременно. Здесь небо постоянно прорезают молнии – порою практически без пауз. Это эпицентр вечной бури и мировая столица молний.

Светло как днем

Необычный природный феномен можно наблюдать на северо-западе страны, в районе впадения реки Кататумбо в озеро Маракайбо. На высоте более 1 километра скапливаются грозовые облака, из которых то и дело бьют молнии. Самый опасный период – с мая по октябрь, самый спокойный – январь и февраль. Ночные молнии светлые, а в ясные дни они могут быть окрашены в зловещие оранжево-красные цвета, создавая особенно эффектное впечатление.

Но в последние годы это происходит все чаще. Статистика, собранная на протяжении многих лет наблюдений, дала следующие цифры: от 140 до 160 дней в году, 10 часов в сутки и до 280 раз в час; мощность каждого разряда – 400 000 ватт. Пик активности приходится на время от 19:00 до 4:00 – в это время может наблюдаться до 28 молний в минуту, то есть практически каждые две секунды. А в общей сложности это означает 1,21,6 миллиона раз в год.

И как бы внушительно ни выглядели эти показатели – они уже далеки от реальности. В 2016 году исследователи из Американского метеорологического общества опубликовали доклад на основе спутниковой съемки и других научных инструментов. Оказалось, что теперь молнии в устье Кататумбо наблюдаются 297 дней в году. На один квадратный километр происходит 233 вспышек, и это абсолютный рекорд. По этой причине NASA назвало Кататумбо столицей молний.

На благо человечестваМолнии видно на расстоянии 400 километров, и уже в давние времена мореплаватели научились по ним ориентироваться: прозвав явление «Маяком Маракайбо», они использовали их для навигации, пересекая неспокойное озеро или направляясь в Венесуэльский залив. Таким образом удалось избежать множества потенциальных кораблекрушений.

Более того: как минимум дважды эта «световая завеса» позволила предотвратить вторжения в страну. В 1595 году неудачу потерпел английский пират Фрэнсис Дрейк: в свете молний гарнизон Маракайбо заметил его корабли издалека. А в 1823 году, в ходе борьбы Венесуэлы за свою независимость, испанцы попытались вернуть себе город, но и их выдали вспышки с неба. Благодаря этому армия Симона Боливара вовремя отразила нападение и вышла победителем в важном сражении.

Отдавая дань местной природной особенности, власти венесуэльского штата Сулия, где находится устье Кататумбо, нарисовали молнию на флаге и гербе. Эксперты Книги Гиннесса в 2013 году внесли рекорд на страницы этого авторитетного издания. Венесуэльцы также обратились в комиссию Всемирного Наследия ЮНЕСКО, предлагая включить феномен в список памятников несмотря на то, что ни одно метеорологическое явление такого звания еще не удостаивалось.

Уран, метан или бог громаИсследователь Андрей Завротский из Университета Лос-Анджелеса был в числе первых ученых, серьезно изучавших причины феномена. В ходе экспедиций, совершенных с 1966 по 1970 годы, он нашел три 3 эпицентра: все места были заболоченными, и во всех отмечалась высокая концентрация урана. Но четкую связь между наличием урана и формированием молний доказать не удалось.

Профессор метеорологии Университета Сан-Паулу Ракель Альбрехт считает, что явление связано с топографическими особенностями региона: озеро лежит в долине к северу от Анд и соединяется с Венесуэльским заливом. Образованный этим вихрь вращается против часовой стрелки, создавая грозы. И затем важным штрихом становится метан, выделяющийся из окрестных болот: он поднимается к облакам и распределяется по ним. В обычном облаке электрическая активность снижается за счет наличия воздуха, но метан нарушает его изоляционные свойства.

В подтверждение этой теории приводится 2010 год: в январе здесь царила засуха, болота пересохли, и молний не наблюдалось на протяжении 3 месяцев. Однако не все согласны с этими выводами. Во-первых, январь и февраль сами по себе – периоды низкой грозовой активности, а во-вторых, на планете полно мест, где болота генерируют еще больше метана.

Однозначного объяснения так и не предложено. Возможно, ближе всего к истине стоят индейцы местного племени вари, считавшие вспышки даром небес: на их языке «Кататумбо» означает «бог грома».

Источник: Новости Ю

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