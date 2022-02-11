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Украинцы могут платить за коммуналку в разы меньше: что сделать уже сейчас

Украинцы могут платить за коммуналку в разы меньше: что сделать уже сейчас

В Украине расходы на коммунальные услуги можно снизить в разы за счет мероприятий по энергоэффективности. К примеру, в многоэтажном доме установка индивидуального теплового пункта в подвале позволит до 40% меньше платить за отопление. А утеплив стены по периметру, суммы в платежках можно сократить в несколько раз.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Самый высокий расход – на отопление. В отопительный сезон украинцы тратят примерно 70% от общих коммунальных расходов на тепло. В то же время и способы экономии здесь наиболее дорогостоящие. В многоэтажном доме нельзя утеплять отдельные квартиры – только весь дом по периметру. Иначе могут появится плесень и микротрещины.

Лоскутное утепление наносит вред всему дому

 

На полную термомодернизацию многоэтажки придется потратить около миллиона долларов. По словам эксперта в сфере ЖКХ Олега Попенко, если делать комплексную термомодернизацию "хрущевки", то это обойдется в 10 тысяч долларов с квартиры.

Можно установить индивидуальный тепловой пункт (ИТП) с погодными регулированием. Он обойдется от 100 тыс. грн. Он относительно недорого стоит и позволяет быстро компенсировать расходы за счет экономии. Окупаемость одного ИТП составляет 2-3 года, а предполагаемая экономия – до 40% тепла в расчете на квартиру, считает Попенко. Кроме того, можно утеплить трубы отопления и горячей воды в подвальных помещениях. Это уменьшит потери тепла еще до 10%.

Таким образом, расходы тепла уже могут сократиться в 1,5 раза. Если же вместе с этим заменить окна, двери в подъезде, утеплить подвал и крышу, можно платить за тепло в несколько раз меньше.

Экономия воды и электроэнергии – главное сохранить комфорт. Государственное агентство по вопросам энергоэффективности опубликовало на своем сайте советы, как платить меньше за воду и электроэнергии. Все они сводятся к одному: тратить энергоресурсы только тогда, когда они действительно нужны. Оставлять кран открытым в момент, пока вы чистите зубы, не выключать свет и использовать устаревшие электроприборы – лишние расходы.

Источник: news.obozrevatel.com/

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: ЖКХ

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