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Украинская звездная пара подала на развод: трое детей и 20 лет брака их не остановили

Украинская звездная пара подала на развод: трое детей и 20 лет брака их не остановили

По словам знакомых, звезды уже давно не жили вместе

В украинском шоу-бизнесе исчезла звездная пара.

Певица Татьяна Недельская и бывший депутат Верховной Рады, аккордеонист Ян Табачник развелись.

Украинская звездная пара подала на развод: трое детей и 20 лет брака их не остановили

«Так, в тусовке уже об этом все знают, но пока почему они это хранят в секрете», — цитируют в СМИ друзей знаменитой пары.

Официально экс-супруги еще не сообщали о разводе. Однако в сети говорят, что пара давно не живет вместе. Об этом свидетельствует и отсутствие их совместных снимков на странице певицы в соцсети.

Ян Табачник и Татьяна Недельская расписались почти 19 лет назад — в марте 2000 года. Экс-нардеп старше своей жены на 29 лет. У пары родилось трое сыновей.

Украинская звездная пара подала на развод: трое детей и 20 лет брака их не остановили

 

Источник: http://politeka.net

Новости портала «Весь Харьков»

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