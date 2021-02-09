Украину накроет мощный циклон Ulf: синоптик рассказала, где ждать дождей и снега

В среду, 10 февраля, Украину накроет мощный циклон Ulf, который принесет с собой осадки - дожди и снег ожидаются в большинстве областей страны.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, ночью и утром осадки будут на западе и севере, утром и днем - на севере и в центральной части, днем и вечером - на востоке, северо-востоке, в Запорожье и в Днепропетровской области.

"Снег более вероятен в западных и северных областях, в Прикарпатье и в Карпатах снег с дождем. Мокрый снег и дождь - в центре и на востоке Украины. В южной части завтра осадки ожидаются в Запорожье, на остальной территории юга - или облачно, или максимум небольшие осадки", - отметила Диденко.

Она добавила, что ситуация на дорогах и тротуарах будет сложной, особенно там, где пройдет мокрый снег и дождь.

В северной части и большинстве западных областей прогнозируется днем -3-9 градусов мороза, на юго-западе от 3 мороза до 3 тепла. В центральных областях и на востоке Украины от 4 мороза до 4 тепла. В южной части +4+8 градусов, в Крыму до +12 градусов.

"Киев в среду также будет встречать очередной циклон. Наибольшая вероятность снегопада в столице - завтра утром. Ночью - пауза. А днем 10-го февраля циклон пойдет на восток, киевский снег ослабеет и прекратится. 11-12 февраля нас ждет еще один циклон и потепление. А с воскресенья осадки ослабнут, а морозы серьезно усилятся", - подытожила Диденко.

Источник: apostrophe.ua/

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