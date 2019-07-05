Умер известный создатель мультфильмов Disney в возрасте 106 лет

Рисовать аниматор продолжал вплоть до самой смерти

Один из аниматоров-классиков киностудии Disney, создатель мультфильма о большеухом слоненке "Дамбо" Милтон Квон скончался на 106 году жизни.

Как пишет The Hollywood Reporter, смерть Квона наступила от естественных причин. Умер аниматор в своем доме в Торранс (Калифорния), пишет Hyser.

Милтон Квон был одним из последних художников, которые работали над проектами Disney ее так называемой золотой эры. Примечательно, что рисовать Квон продолжал вплоть до самой смерти.

В компании аниматор работал с 1939 года. Помимо "Дамбо" из-под карандаша Квона вышел не менее успешный мультфильм "Фантазия" (1940). Также аниматора можно увидеть в эпизодах фильма "Скорость" (1994) и сериала "Могучие рейнджеры" (1993-1999).

Напомним, что студия Disney представила постеры с персонажами долгожданного ремейка «Король Лев».

Мультфильм должен выйти в Украине 18 июля уже в этом году. В качестве режиссера выступил Джон Фавро. Именно он не так давно снял ремейк на другой известный мультфильм данной ситудии - "Книгу джунглей". За саундтрек картины отвечают Элтон Джон, Тим Райс и Бейонсе.

На озвучку студия пригласила не менее известных исполнителей. Среди них Бейонсе (львица Нала), Дональд Гловер (Симба), Чиветел Эджиофор (Шрам). Отца Симбы Муфасу озвучит актер Джеймс Эрл Джонс, давший голос тому же персонажу в оригинальном мультфильме.

Ранее сообщалось, что, если бы Ридли Скотт не побывал в 1977-ом году на премьере «Звёздных войн» – мы бы никогда не увидели «Чужого». Вместо него был бы «Тристан и Изольда». И именно благодаря его другу Скотт побывал на новом на то время научно-фантастическом фильме студии 20 Век Фокс "Звездные войны" в тот момент, когда приехал в Лос-Анджелес продвигать свой дебютный фильм «Дуэлянты». После просмотра "Звездных войн" его мнение кардинально изменилось. Он увидел, какой фурор происходит от фильма и решил отказаться от съемок "Тристана..."

Несколько месяцев спустя Скотт показал своих «Дуэлянтов» в Каннах, где взял приз за лучший дебют. Но даже после этого у фильма всё ещё не было дистрибьютора, и Скотт взял паузу.

“И вдруг, просто из ниоткуда, мне попался сценарий «Чужого». И я по сей день не пойму, как после просмотра в Каннах «Дуэлянтов» кому-то могло прийти в голову сказать «Знаешь что? Тебе надо встретиться с этим парнем, он идеально подойдёт для «Чужого»» - рассказал Скотт.

Источник: ukrainianwall.com

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