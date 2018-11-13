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Умер создатель комиксов Marvel Стэн Ли

Умер создатель комиксов Marvel Стэн Ли

Умер автор комиксов, писатель и экс-президент компании Marvel Стэн Ли. Он скончался на 96 году жизни.

Отмечается, что родные Стэна Ли вызвали скорую помощь в дом автора комиксов. Однако он скончался сразу после прибытия в больницу.

В феврале бывшего президента Marvel госпитализировали из-за проблем с сердцем и дыхательными путями в больницу Cedars-Sinai. Позже врачи сообщили, что состояние мужчины стабилизировалось.

Источник: http://rusjev.net

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Темы: Marvell, комиксы

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