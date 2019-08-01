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Умер украинский разведчик Баронин, который первым получил информацию о вирусе Эбола

Умер украинский разведчик Баронин, который первым получил информацию о вирусе Эбола

На 87-м году жизни умер полковник в отставке и "выдающийся мастер шпионажа" Анатолий Баронин. Он – ветеран и настоящая легенда советской и украинской внешней разведки.

Сердце ветерана, который первым в СССР получил информацию о новой опасной болезни, остановилось 29 июля, сообщает Служба внешней разведки Украины.

Именно Баронину во время работы в Нигерии в 1970-х годах удалось получить информацию о новой лихорадке Эбола.

Пробирки с зараженной этой лихорадкой кровью срочно отправили специальным рейсом "Аэрофлота" в СССР. Немецкий журнал "Штерн" в 1970-е годы назвал его "выдающимся мастером шпионажа",
– говорится в сообщении.

Что еще известно об Анатолие Баронине?

Ветеран трижды работал за рубежом резидентом советской внешней разведки. В 1991 году он уволился в запас. После обретения Украиной независимости много лет работал в Институте Службы внешней разведки Украины, где готовил будущих украинских разведчиков.

Баронин был отмечен орденом Даниила Галицкого, почетного звания "Заслуженный работник образования Украины", высшей ведомственной награды СЗРУ – "Почетный сотрудник Службы внешней разведки Украины" и многими другими ведомственными знаками отличия. Немецкий журнал Stern в 1970-е годы назвал Баронина "выдающимся мастером шпионажа".

Вирус Эбола – один из самых жутких на планете. Отдаленный родственник некоторых легочных вирусов, кори и бешенства. Но в результате эволюции он сконцентрировал в себе самое худшее из всех известных вирусов. Первый случай вспышки заболевания вирусом Эбола произошел в Заире, в 1976 году.

Вирус Эбола – что это?

Болезнь еще полностью не изучена. Считают, что вирус попадает в человека при контакте с кровью, биологическими жидкостями, выделениями шимпанзе, горилл, антилоп, дикобразов и летучих мышей. От человека к человеку передается контактным путем.

В Демократической республике Конго вновь зафиксировали вспышку лихорадки. В Конго может начаться новая масштабная эпидемия эболы, – ВОЗ , которую вызывает вирус Эбола. Лихорадка досталась города Гома с населением 2 миллиона человек. ВОЗ объявила глобальную чрезвычайную ситуацию.

В августе 2018 года в ДР Конго от вируса Эболы погибли более 1 600 человек. На сегодня вакцины против лихорадки нет. Крупнейшая вспышка этой болезни в истории зафиксирована в Западной Африке с 2014 по 2016 год. За два года лихорадка унесла жизни 11 тысяч человек, еще более 28 тысяч были инфицированы.


Источник: 24tv.ua

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