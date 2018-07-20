Умерла бывшая жена Высоцкого

Умерла Иза Высоцкая, которая в свое время была первой женой советского артиста Владимира Высоцкого. Женщина ушла из жизни в русском Нижнем Тагиле, что в Свердловской области, на 82 году.

Об этом рассказала Ольга Анисимова, директор Нижнетагильского драматического театра имени Мамина-Сибиряка, в котором собственно и работала Высоцкая, передает ТАСС.

"Иза Константиновна умерла сегодня, 20 июля, утром, в 05:30 по местному времени. На сцене она играла до последнего", – убеждает она.



По словам директора театра, прощание с Высоцкой состоится 22 июля в Нижнем Тагиле.



"В театре прощания не будет, потому что она просила, чтобы ее в театре запомнили живой актрисой. Прощание будет в зале ритуальной службы "Реквием". Ее похоронят на кладбище на "Аллее Славы", – добавила Анисимова.



К слову, дирекция театра планирует установить памятную доску Изе Высоцкой, а в начале театрального сезона посвятить ей один из спектаклей.

Кто такая Иза (Изольда) Висоцкая (девичья фамилия Мешкова, после первого брака – Жукова)? Родилась она 22 января 1937 года в Горьком (нынешний Нижний Новгород). Окончила Школу-студию имени Немировича-Данченко при МХАТ СССР. Работала в Киевском театре имени Леси Украинки, в Ростове, Перми, Владимире. С 1970 года начала работать в Нижнетагильском драматическом театре, в 2002-2012 годах – преподаватель сценической речи на актерском отделении Нижнетагильского колледжа искусств. По воспоминаниям актрисы, с Владимиром Высоцким она познакомилась в 1957 году на празднике после сдачи спектакля "Гостиница "Астория", а в апреле 1960-го они поженились в рижском ЗАГСе Москвы. В 1965 году Изольда и Владимир развелись.





Источник: https://24tv.ua/ru/mezhdunarodnye_novosti_tag1121

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