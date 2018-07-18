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З YouTube видалили відео харківських руферів з танкового складу ЗСУ

З YouTube видалили відео харківських руферів з танкового складу ЗСУ

Відео двох харківських руферів, які безперешкодно проникли на територію танкового складу ЗСУ з сотнями списаних і десятками нових танків, видалили з YouTube-аккаунта блогерів

Як інформує Depo.ua, при цьому причини видалення відео не вказуються.

Нагадаємо, днями харківські блогери опублікували відео начебто з території покинутої військової бази ЗСУ, на якій виявили близько 300 старих радянських танків, а також 10 нових танків і вантажівку, яка привезла їх туди. "Виглядало це як танковий військовий автосалон! На них були бирки-пломби, техніка без пробігу", - заявили автори відео.

Пізніше Міноборони України заявило, що відео зняте на території одного з харківських підприємств, а не на покинутій базі ЗСУ.

Источник: www.depo.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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