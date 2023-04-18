За добу обстежено майже 30 км ліній електропередач

За минулу добу 17 квітня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 19,3 га території в Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області, а також 29,8 км ліній електропередач.

Саперами виявлено та знешкоджено 154 одиниці ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалися 38 піротехнічних розрахунків ДСНС у складі 193 сапера та 76 одиниці техніки.

Починаючи з 8 вересня 2022 року, піротехніки обстежили близько 2154,3 га території, 260 км автомобільних доріг, 1150 км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 189 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 57050 ВНП.

У разі виявлення підозрілого предмету або вибухівки одразу повідомляйте за номером телефону 101.

Агентство Телевидения Новости