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«Заканчиваю свое лучшее шоу»: Ефремов довел дочь до нервного срыва

«Заканчиваю свое лучшее шоу»: Ефремов довел дочь до нервного срыва

У 16-летней дочери Михаила Ефремова случился нервный срыв. Девушка напугала читателей своего личного дневника страшным заявлением.

Сейчас дело заслуженного артиста активно муссируется в прессе, а также рассматривается правоохранительными органами. Давлению со стороны подвергается вся семья Михаила, начиная со старшего сына Никиты и заканчивая 10-летним сыном Борисом.

Если одни родственники более-менее адаптировались к ситуации, то другие не справляются с выпавшими на их долю испытаниями.

Журналисты отыскали в Сети дневник несовершеннолетней дочери Ефремова, в котором девушка пишет, что ее силы на исходе.

«Я заканчиваю свое лучшее шоу», — гласило одно из предложений.

Читатели дневника расценили эту фразу крайне неоднозначно и поспешили поддержать девушку. Люди приводили аргументы, почему она должна продолжать бороться, а также подмечали, что в любой момент готовы ее поддержать.

Кроме того, оказалось, что дополнительный груз ответственности школьница вынуждена нести из-за строгой матери Софии Кругликовой. В свое время женщина заставляла дочь посещать храм. Сейчас, чтобы не видеться с родительницей, девушка не появляется на общей кухне, из-за чего регулярно теряет сознание от голода.

Разочаровал школьницу и отец. Он хоть и был добр к ней, но оказался не тем, кем она его считала: «Папа оказался не таким, каким ты его себе представляла»

Источник: radiokp.ru/

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: ефремов

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