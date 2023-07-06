Ізюмський район: на деокупованій території підірвався тракторист

6 липня о 14:50 під час виконання польових робіт тракторист натрапив на невідомий вибуховий пристрій, який здетонував. Подія трапилась біля села Курулька Барвінківської громади.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Харківської області.

Водій трактора отримав мінно-вибухову травму і був госпіталізований до лікувального закладу Краматорська.

Рятувальники вкотре звертаються до громадян з проханням бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку: «Нехтування правилами безпеки може призвести до непоправних наслідків. Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами. Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією».

У разі виявлення підозрілого предмета про знахідку треба повідомити в ДСНС або Нацполіцію за телефонами 101, 102 або 112.

Агентство Телевидения Новости