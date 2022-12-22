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Є 100 400!!! Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.12 орієнтовно

Є 100 400!!! Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.12 орієнтовно

 

Понад 100 000 російських окупантів ліквідовано!!!

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.12 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 22.12 were approximately:

особового складу / personnel ‒ близько/ about 100400 (+660) осіб ліквідовано / persons were liquidated,

танків / tanks ‒ 3003 (+1) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 5981 (+2) од,

артилерійських систем / artillery systems – 1978 (+6) од,

РСЗВ / MLRS – 413 (+1) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 212 (+0) од,

літаків / aircraft – 283 (+1) од,

гелікоптерів / helicopters – 267 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1693 (+5),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 653 (+0),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 4615 (+7) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 178 (+0).

Дані уточнюються / Data are being updated

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!/ Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Є 100 400!!! Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.12 орієнтовно

Новости портала «Весь Харьков»

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