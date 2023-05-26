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Є прильоти, — очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Є прильоти, — очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Військові ПвК "Схід" цієї ночі над областю збили п'ять крилатих ракет та шість "Шахедів", але є й прильоти, — очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

В Дніпрі росіяни влучили у приватне домоволодіння. Там виникла пожежа, яку вже загасили. Пошкоджені два будинки та авто. Сталося займання й на двох приватних підприємствах. Вогонь також вдалося приборкати.

Крім того, руйнувань зазнала заправка. Постраждав її працівник. Йому надали меддопомогу, надалі чоловік лікуватиметься вдома.

Серйозних руйнувань також зазнало транспортне підприємство.

Усюди триває обстеження територій. Інформація уточнюється.

Джерело: https://t.me/znua_live/94686

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