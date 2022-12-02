1 грудня 2013 року в Києві розпочалося друге всеукраїнське віче Революції Гідності, як реакція на побиття спецпідрозділами міліції учасників Євромайдану, переважно студентської молоді вночі 30 листопада 2013 року на Майдані Незалежності.

О 12:30 1 грудня 2013 року люди зібрались на Всеукраїнське віче. Хода розтяглась від парка Шевченка до Майдану Незалежності, і налічувала близько мільйона учасників. Більш рішучі протестувальники, які розуміли, що боротьба з промосковським режимом Януковича може затягнутися, того ж дня взяли під контроль приміщення КМДА в Києві, та профспілок на Майдані Незалежності.

Ще пізніше увечері на вулиці Банковій поблизу адміністрації президента Януковича відбулися сутички зі спецпідрозділами міліції. Виконуючи злочинні накази спецпідрозділи міліції побили сотні і скалічили та затримали десятки громадян. Але репресії проти протестувальників лише збурювали більшу кількість громадян України і розвивали масовість та рішучість учасників Революції Гідності.

У цей день було засновано Штаб національного спротиву, який розмістився у Будинку профспілок, а також створені мобільні бригади медиків. Почали формуватися перші сотні Самооборони Майдану.

На майдані Незалежності та Хрещатику з’явилося наметове містечко. Протестувальники почали зводити барикади, щоб убезпечити себе від дій силовиків.

Мітинги проти свавілля «Беркуту» відбулися в Одесі, Донецьку, Харкові, Львові, Дніпрі та інших обласних центрах України.

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/4947

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