● Непереможна українська армія продовжує звільняти Херсонщину. Очищено вже 20 населених пунктів, загалом більше 50% області, делаптифікація продовжується

● Байден підтвердив, що нам дадуть реактивні системи залпового вогню Himars з боєприпасами. Це не найдальніша зброя у світі, але значно крутіша, ніж у нас вже була, ї@ашитиме по русні на відстані 80 кілометрів

Русня, до речі, вже верещить у ватних телеграмах, що США їх обманулі, не давати далекобоїв хахлам обіщалі, а тєпєєрь

Також у рамках 11 пакету до нас приїдуть радари, джавеліни, артснаряди, гелікоптери і ще багато смачненького.

● Пам’ятаєте, у квітні єдиним командуючим лаптями в Україні був призначений генерал Дворніков, а невдовзі припи$дував на Донбас. Так от, він кудись зник. Його найпершим завданням було скоординувати лаптєногі підрозділи, які істотно потріпала непереможна українська армія. Задача виявилася непідйомню.

Невідомо, куди «сирійський м’ясник» прої@ався, може з відчаю повісився, може, досі там десь упріває зі своїми дерев’яними солдатами, а може повернувся у Москву потиху, спіднє застірувать. Про його перемоги ніхера не чути, от що головне.

● Росія не виплатила відсотки за євробондами на $1,9 млн. Типу забули включити їх у прострочену виплату облігацій, зроблену у середині травня. Bloomberg повідомляє, що незважаючи на порівняно невелику суму, упущені відсотки призведуть до спрацьовування всіх непогашених кредитних дефолтних свопів балалайні, а остаточну суму встановлять на аукціоні

Depository Trust & Clearing Corp заявила, що несплати $1,9 млн недостатньо, щоб викликати перехресний дефолт за іншими інструментами. Звучить прекрасно

● Російська металургія, після того, як ЄС обмежив експорт, таскається зі своєю продукцією по всьому світу, вимушено пропонуючи купити її хоч із великими знижками. До того ж, залежність металургійних підприємств лаптєй від імпортного обладнання становить 50-90%. Це значить, що коли у них щось ламається, заводи ставатимуть.

А вони часто є містообразуючими підприємствами, що значить відсутність зарплат, голод, злидні і повернення у 90-ті, якими так любить лякати русню головлапоть у своїх виступах

● На Донбасі задвохсотили одного з улюбленців Кадирова – молодого підполковника спецназу Заура Дімаєва. Їхав собі на уазику, попав під артобсріл і показав отріцатєльную живучєсть дон.

● Сервіс графічного дизайну Canva закрив доступ для користувачів з Росії. Мало того, коли вони намагаються потрапити на сайт, вилітає заглушка з антивоєнними закликами

● Велика Британія та ЄС заборонять страхувати судна, що перевозять російську нафту, що різко ускладнить лаптям можливості експорту

● Легіон «Свобода Росії», сформоване з, як зрозуміло із назви, росіян, похвасталося відбитим танком, додавши, що хотіли би на ньому піти на Москву.

Перемога, у масштабах всіх ЗСУ, може і скромна, а зате яка символічна.

● Пам’ятаєте, вчора стало відомо, що «слуги» хочуть заборонити публічне виконання російських пісень? Файне місто Тернополь вирішило не чекати, і вже заборонило співати на вулиці російською

Источник: https://t.me/valentynaeminova/275

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