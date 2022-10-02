10 хороших новин 1 жовтня

● Непереможна українська армія розкидала навалу куп біосміття у районах населених пунктів Козача Лопань, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве та Первомайське. Очищувальним вогнем авіації та артилерії було делаптифіковано мінімум 21 скупчення, опорнік, три зенітки, 4 командних пункти і два склади з боєприпасами.

● Наша постійна, але як ви правильно підмітили – не надовго рубрика «новини з Лиманського котла». Наші козаченьки встановили у Лимані прапор України, Зеленський каже, що бої тривають. Раніше Гайдай повідомляв, що оточенні опинилися близько 5500 лаптів. Вони просили наказу на вихід, натомість отримали команду перемолотися на фарш. По телеку ж русні сказали, що вони відійшли на більш вигідні позиції. У пакети.

На болотах тим часом все вже за звичним сценарієм: Гіркін з Дондоничем вправляються, хто краще обісре лаптєногоє командування, Гіркін знає російську краще, тому у нього виходить образніше. Дондон його може переплюнути тільки якщо наїде не на генерала, а на говнокомандуючого, а в його бік йому можна поки тільки плакати.

● У Криму сьогодні знатно бомбило на аеродромі Бельбек. Трохи згодом головний севастопольський абізян повідомив, що то в них літак викотився за межі злітно-посадкової смуги, після чого здетонував боєприпас і він загорівся.

Ескадрилья, @лять, деліріум тременс. Як вони взагалі до першого бою доживають з такими талантами?

● Світовий банк мобілізував близько $13 млрд на фінансування екстрених потреб України

● Сьогодні запрацював закон про лендліз. Це, звісно, не означає, що вже за тиждень ми отримаємо космічний корабель із бластерами, але Байдену тепер значно легше буде фінансувати наш агресивний бандерофашистськожидомасонський націоналізм. А тепер давайте всі на своїй дошці для візуалізації бажань напишемо ATACMS.

● Є на росії такий маленький гордий народ – ерзя, з точки зору російської федерації – ну абсолютно ох#ївший. Ці ерзя зібралися на свій національний з’їзд в Естонії і там визнали Республіку Мордовія, Пензенську, Ульянівську, Нижегородську, Рязанську та Самарську області нелегітимними територіально-адміністративними утвореннями. Після чого заявили, що перебування у складі РФ їх більше не влаштовує, тож вони хочуть оголосити про створення на цих теренах федеративної держави Ерзянь Мастор. Але згодні почекати із цим до 2023 року, коли росії, за їхнім переконанням, наступить аліна кабаєва.

А шкода, я би зараз із задоволенням подивилася на такий росіянський референдум.

● Франція готує передачу нам ще однієї чи двох батарей саушок «Цезарь», які взагаліто робили для Данії. Ці модельки важчі та потужніші і можуть нести вдвічі більше снарядів

Прекрасна новина, якраз під російську мобілізацію.

● У Таврійську на Херсонщині роз’ї@ався хімзавод, де був склад окупантів.

● Польща зіскочила з російської газової голки, запрацював газогін Baltic Pipe.

● Пішла така чутка, із фотками, що Пашу Мерседеса, відомого також як настоятель Києво-Печерської лаври УПЦ МП затримали на кордоні за контрабанду церковного майна

Джерело: https://t.me/valentynaeminova/509

Новости портала «Весь Харьков»