10 хороших новин 1 липня

● Непереможна українська армія влаштувала лаптям камні з неба на Херсонщині, красиво відпрацювавши вертолітною парою. А у районі Лисичанська наші козаченьки налетіли сушками і дуже вдало відбомбилися по лапям, їхнім складам і бронетехніці. Так шо русню не тільки годують з лопати, а іще й збиратимуть лопатою. У пакет.

● І ще у тему про двохсоту русню. Ростовчани скаржаться, що їхніх чоловіків і синачек надто близько ховають одне до одного. Майже нема відстані між могилами. На думку ростовчан, це махрова неблагодарність і неуваженіє.

А місцева влада ж просто здогадливо залишає побільше місця для нового гарматного м’яса. Всіх же ото по людськи ховать росія не резіновая.

● Американська компанія Nvidia припиняє діяльність на Росії, а без її програмного забезпечення суперкомп'ютери «Сбербанку», «Яндекса» та МТС наї@нуться

● Абізяни тим часом верещать, що жидобандерівським ультрафашистським укронацистам, (ну тоїсть нам), америкоси прислали якісь не такі Himars, бо ми їбашимо по ним там, куди, по ідеї не мали би дотягуватися. Справа у тому, що горить нафтобаза у окупованих Ровеньках, а прилетіло нібито з Бахмута, який за 115 кілометрів.

Стопудово вони нарешті прочитали ту саму публікацію на сайті панорама про офіцера, який переплутав снаряди

● До Білорусі докотилися санкції і тепер їхній найбільший аеропорт відправив персонал на простій, бо польотів поменшало, а осблуговувати і ремонтувати техніку нема чим. А скоро мабуть і ті що є літаки розберуть і заберуть, бо старшому брату теж нема чим ремонтуватися.

Кругом же одні враги. І Лукашенко

● Геніальні херсонські та мелітопольські партізани залякали лаптів уже настільки, що ті бояться їхати працювати на південь України, якщо їм не нададуть охорону. Міноборони рф при цьому зробило покерфейс, заявивши, що вони ї@али охороняти чиновників і нехай цим займаються фсб і росгвардія. А у них уже, бл%ть, «сил не вистачить через високу ворожість місцевого населення і випадки партизанських атак і диверсій». Підключили Кірієнку, цікаво тепер, чия візьме

● Балалайні довелося відмовитися від ідеї надрукувати нові сторублеві купюри, бо 60% російських банкоматів зроблено і обслуговується західними компаніями, які пішли. А навчити машини розпізнавати нові купюри русня сама не зуміє

● Австралія ввела санкції проти Аліни Кабаєвої, трьох міністрів, племінників і двоюрідного брата Путіна. Кругом, кругом одні… ну, ви пойняли

● Мінфін США заблокував $1 млрд активів путінського олігарха Сулеймана Керімова (активи трасту Heritage), а Німеччина виділила Україні грант на 1 млрд євро, який спрямують на бюджетні видатки.

● Курортний сезон у Криму, схоже, накрився аліной кабаєвой. Я прям уявляю, як зараз на пляжі в Ніколаївкі кайфує Гіркін, а навколо нього дуже багато вільного місця, бо він з весни залякує русню українськими атаками на Крим і обіцяє, що ми от-от підірвемо Кримський міст.

А тут ще й дим над тим самим мостом. Абізяни розповідають, що це у них такі навчання (в принципі, можна повірити, у цих тупих уйобків завжди щось вибухає і горить), але абізянські конспірологи вже впевнені, що це була українська ДРГ. Хтось настільки обісрався від страху, що навіть влаштував на мосту ДТП.

Источник: https://t.me/valentynaeminova/322

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