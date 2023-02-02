● Непереможна українська армія відбила атаки копрокадаврів у районах населених пунктів Ямполівка, Спірне, Роздолівка, Благодатне, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка та Парасковіївка Донецької області. Крилаті козаченьки і суворі ландшафтні дизайнери набили лаптям три скупчення

До російської пакетної армії доєдналися ще 920 новобранців

● Державна служба етнополітики та свободи совісті та релігії визначила, що УПЦ МП таки є російською церквою. В офіційному висновку йдеться, що УПЦ МП продовжує підпорядковуватися РПЦ і до сраки їхній типу оновлений статут

Чекаємо на нові рішення РНБО

● Путін назвав нову мету «есвео» - не допускати обстрілів прикордонних регіонів Росії. Так от @лять. Демілітарізація, денацифікація, десатанізація, не стріляйте по нам пожалуста.

Ну х#лі, тоді стріляйте по собі самі. Ви це прекрасно вмієте, 8 років бомбілі Донбас.

● Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що Росія має вивести війська з Абхазії та Осетії, які окупувала ще 15 років тому. Це має відбутися в межах можливої мирної угоди, яка покладе край війні Кремля в Україні. «Росія вже практично програла битви, якщо не повністю війну», – заявила Зурабішвілі.

Я розумію Данілова, який заявив, що Грузія хоче причепитися до нашої перемоги. Справді ніде не купиш лінійку, якою можна виміряти те ніх#я, що його зробила офіційна Грузія, аби нам допомогти.

Але. Зараз будь-яка заява, що підриває авторитет балалайні як країни, якої всі бояться, грає нам на користь.

● Пліткують, що у п’ятницю США можуть оголосити новий пакет допомоги з високоточними крилатими ракетами GLSDB, які вміють літати на 150 кілометрів. І загалом пакет потужний, понад $2 млрд, там і допоміжне обладнання для систем ППО Patriot, і високоточні боєприпаси, і Джавеліни

● У Києві почали кампанію з перейменування Повітрофлотського проспекту. Пропонують назвати його на честь Європейського Союзу. Назва Повітрофлотський хоч і виглядає більш-менш невинно, але насправді це на честь розвитку і зміцнення Червоного повітряного флоту

● ЄС закупив нам 6,6 млн LED-ламп, їх вже можна обміняти на старі лампи розжарювання. Це допоможе зекономити і дефіцитну електрику і на комуналці.

● Генсек федерації карате сосії Сергій Увицький поїхав воювати в Україну, думаючи, що він дуже крутий і тактикульний перець. Але наші про це не знали і перетворили його на звичайний наповнювач для пакетів

● У Мелітополі сталася пожежа біля захопленого лаптями заводу «Рефма», де у них база. Можливо вже й була…

● Представники п’яти регіонів Росії заявили про проведення онлайн-референдумів за незалежність від РФ. Це члени ініціативних груп, які представляють Кенігсберг, Ингрію, Урал, Сибір та Кубань. Початок проведення онлайн-референдуму запланований на 16 лютого. Назва платформи, на якій він буде проведений, організатори обіцяють оголосити заздалегідь.

Да-да, я знаю, що все це не виглядає дуже серйозно. Але @лять, це як з Грузією

Джерело: https://t.me/valentynaeminova/818

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