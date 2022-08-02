10 хороших новин 1 серпня

● Непереможна українська армія влаштувала лаптям по лінії фронту дуже невдалий день. Штурм на Бахмутському напрямку, а також у напрямках Авдіївки та Пісків відбито. Розвідгрупу на Слов’янському напрямку викрито і знешкоджено.Спроби просунутися в напрямку Мар’їнки ганебно провалилися. Розвідка на Харківському напрямку обісралася.

● У Чорне море вийшли перші кораблі з українським зерном. Це кукурудза, що прямує у Ліван. Розблокування портів дасть мінімум $1 млрд валютної виручки і можливість аграріям планувати посівну

● Непереможна українська армія погромила лаптям чотири склади зі зброєю, фейерверки були майже по всій окупованій території. Крилаті козаченьки у свою чергу роз’ї@ашили два опорніка. Також наші влучили в ешелон лаптів з боєкомплектом, так шо це було дуже ефектне видовище.

● А у нас нові утилізатори лаптів. З Німеччини приїхали РСЗВ Mars II, зі Штатів чотири Хаймарси. Велика Британія обіцяє підігнати свої військові протимінні кораблі, на одному наші вже проходять навчання

● В ЄС набуло чинності ембарго на російське вугілля. На продажі вугілля в Євросоюз русня заробляла близько 8 млрд євро на рік.

Гірко тільки, що Євросоюз роздуплився з цим вугіллям через вісім років після того, як було окуповано Донбас.

● Наша постійна рубрика «командырявые». В Україні безславно подох вагнерівець, комбат, російський бойовик Сергій Кононов, який був на кількох ротаціях у Сирії та Лівані і навіть був нагороджений Асадом. Потім воював на Донбасі і мабуть вже думав, що безсмертний, але наші були не в курсі.

● На росії, у Татарстані сильно погоріла промзона - зайнявся утеплювач, тому вогонь дуже швидко розповсюдився. Інфа про постраждалих уточнюється

● З росії йде компанія Ekaterra, виробник чаю Lipton, Saito і Brooke Bond, оскільки ситуація на росії не дозволяє стабільно розвивати свій бізнес. Завод у Пітері закриють, а співробітників випнуть на вулицю.

● Морпіхи поповнили наші обмінні фонди: затрофеїли 11 живих лаптів, у тому числі одного офіцера, одного прапорщика і дев’ять абізян з ОРДЛО.

Уявляєте, як цим @лядям страшно після того, що їхні зробили з нашим полоненим? Звісно, ми такого робити не будемо. Але було би цілком справедливо лякати їх кожень день, щоби повернулися додому сивими і до кінця життя спали з клейонкою під сракой

● На російських кладовищах вже не вистачає місця для лаптів. Тому губери дозволили розривати могили старше 15 років і прикопувати зверху це недолуге гарматне м’ясо. Русня, з їхнім культом померлих, звісно верещить од злості і ужаса, тому що кладбіщенський персонал почав ламати могили їхніх батьків.

А скоро доберуться і до дідів, которі воювали. Має ж бути на росії хоч якась спадковість поколінь, крім алкоголізму.

Джерело: https://t.me/valentynaeminova/364

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