10 хороших новин 1 травня

● Багато хто з нас взагалі не помітив, який сьогодні день. Бо ніхто в Україні більше не святкує перше травня.

Викорчовуються з українських міст, вслід за леніним, усілякі пушкіни, лєрмонотови, натикані на наших вулицях радянськими окупантами. Замість наших героїв, державних діячів та письменників.

● Наші спрацювали блискавично і НГШ РФ Герасімов, поранений, вже у#обує додому прати портки. Героїчний бл@дь атакуватєль ізюмського напрямку, злякався вибуху у штабі. Наступ, до речі, провалився. Нові зірки Герасимова скоріш за все теж.

Крейсер «Москва» нехай собі на погонах вишиє.

● Біля Белгороду згорів склад боєприпасів, а у Курську роз’їбався залізничний мост. До усрачки перелякані лапті вже майже усвідомили, що таке жити поряд з Україною, яку вони збиралися завоювати за чотири дні.

П’яний смішний хохол у шароварах в їхній уяві назавжди заміниться на страшного, злопам’ятного, непердбачуваного і добре озброєного ворога, який дістане тебе будь-де.

● А от у Криму нарід завше тримав ухо по вітру, тому вони вже зараз покидали свої лахи і пензлюють по кримському мосту, поки ще є чим їздити (Гіркін повідомив про плани України його підірвати. Міст, не Гіркіна, він корисний ідіот, нехай виступає далі). Раніше, нагадаю, крисіяни масово і задешево продавали своє житло.

Хижо чекаю, як цього року шантажем і піздюлінами лаптів з усієї росії будуть загоняти на відпочинок у Крим.

● Почалася евакуація з «Азовсталі». Наші люди їдуть у безпеку.

● На росії знову впав вертоліт. Таке враження, що у них закінчилися пілоти і вони туди водіїв маршруток пхають, напоївши для хоробрості боярою.

Але то таке, цікаво що над Путіним під час параду у Москві кружлятиме літак Судного дня. От би цей ї@анувся. Де там той матрос з крейсеру «Москва», який закурив біля бомби, чи не пора йому тимчасово в авіацію?

● Непереможна українська армія за добу набила (як я люблю ці зведення після років «суворо дотримувалися режиму тиші») більше півсотні лаптів, один танк, 5 бмп, 5 бетеерів, дві мотолиги, три тягачі, 6 артилерийських систем і штири безпілотники. Відчуваю, що парад на 9 травня на росії складатиметься виключно з портретів жмурів на палках.

● Туреччина готується, що російських туристів будуть бити, розповів в інтерв’ю «Главкому» посол Туреччини в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере. Думають, як тепер розводити нас по різних кутках. Авіакомпанію для перевозки лаптів хочуть зробити. Можна ще селити їх на окремих ділянках, обнесених колючим дротом…

Це, звісно, жорстоко – позбавляти нас такої забави під час відпочинку, як же турецький олінклюзів? Може хоч сафарі якесь організовуватимуть

● В Одесі з гармати зняли табличку "Слава російській зброї". Цікаво, Катьку з центру міста теж колись приберуть?

● Російський космічний корабель теж пішов нах#й. Роскосмос заявив, що припиняє роботу на МКС.

Таким чином, косміческіх долбойобів на росії більше не буде. Тільки земні

Источник: https://t.me/valentynaeminova/228

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