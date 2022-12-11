● Непереможна українська армія відбила атаки копрокадаврів у районах населених пунктів Площанка, Невське, Білогорівка Луганської області та Яковлівка, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Дружба, Невельське, Побєда і Новомихайлівка на Донеччині. Ландшафтні дизайнери значно покращили горизонт у районах семи пунктів управління лаптів, шести скупченнях і зосередженні арти. А що не добили наші, добивають самі бруднодупі – це називається «дружній вогонь». Танки виходять на позиції і розстрілюють своїх же чмобіків. Вражаючий рівень підготовки.

● У Криму, в смт Совєтське жила-була казарма з лаптями. Жила погано, українські свині з курями перебувають у кращих умовах, але на то вони і тварини вищі за рівнем еволюції ніж лапті. Грілися кримські чмобікантропи буржуйками, а напередодні отримали зарплату. Ну і мабуть хтось із них дихнув на пічку так, що загорілося. Станом на зараз маю інфу про трьох двохсотих.

До того ж у Криму сьогодні знатно гупало у Гвардійському під Симферополем, у Саках і Севастополі. Повідомляють, що ППО намагалася збити дрони.

● Ну і на продовження нашої постійної рубрики «горящая росія», у Москві знову пожежа. Цього разу палає двоповерхова старовинна садиба Лопухіних кінця 17 століття, у півтора кілометрах від кремля. Погоріло, у порівнянні із ТЦ і заводами небагато, всього тільки десять квадратів, але і садиба не така велика. Після того як Онуфрій облився кров’ю Христовою, це теж непоганий знак.

● Непереможна українська армія отримала унікальний автобус-шпиталь за 150 тисяч євро, облаштований на базі 12-метрового автобуса Mersedes-Benz та забезпечений найсучаснішим медичним обладнанням. Два операційних крісла, п’ять реанімаційних місць, сім моніторів життєдіяльності, сім перфурзорів, коагулятор для зупинки кровотеч, відсмоктувач рідин, апарати УЗД та ШВЛ, стоматологічне крісло з відповідним обладнанням та потужний Wi-Fi для телемедицини. Одна з головних переваг медичного шпиталю це його мобільність. Донейтили на нього німці та українці, які живуть у Німеччині

● Азербайджан відправив нам партію промислових трансформаторів та генераторів на $850 тисяч

● Депушкінізація на Вінниччині: у Тульчині знесли пам’ятники Пушкіну і Суворову. Яка утрата для місцевих собак та голубів.

● Олексій Петров пише, щодо бавовна у Мелітополі завітала у кафе «Привал охотника» з готелем, де лапті облаштували собі стійло і якраз гуляли вечірку на честь дня народження абізяна Балицького. Вечірка завдяки нашим Хаймарсам відбулася з вогником, гриль-меню суттєво розширене. Але Балицького ніби не було.

Федоров додає, що прилетіло у будівлю мелітопольської християнської церкви, де також було стійло у лаптів. Велике стійло для лаптів, там їх близько двох сотень було. Загалом же пролунало близько 10 вибухів, так шо чекаємо ще на хороші новини.

● Інквізитори з СБУ викрили диякона МП, який агітував за приєднання Запоріжжя до РФ у соцмережах (подрібнішали нині опозиційні проповідники) і виявили у Харківській єпархії літературу та сухпайки окупантів. Але ви не думайте, що вони там жерли скоромне у піст. То вапще було а антиросійських цілях, бо кожен вітчизняний пайок наближає лаптя до смерті, так шо вони їх берегли на випадок нової атаки на Харків, або якщо доведеться прийняти мученицьку смерть, бігме.

● Країни ЄС досягли згоди щодо надання Україні 18 млрд євро у наступному році. Але це не підарунок, а пільговий кредит на 10 років.

● І хороше про карму. Був такий молодий абізян Ілля Гаманін, який у Куп’янську нищив на камеру українську символіку і взагалі аж із штанів вистрибував, так хотів бути російським патріотом. Коли Куп’янськ очистили, він звалив із лаптями у Бєлгород. Але там його мобілізували і відправили у Бахмут, про кінець цієї прекрасної історії я думаю ви уже здогадуєтеся.

Тому що після того, як ти піднімаєш свої немиті руки на Герб України, ці руки відвалюються

Джерело: https://t.me/valentynaeminova/696

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