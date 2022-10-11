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10 хороших новин 10 жовтня

10 хороших новин 10 жовтня

В мене нема електрики, тому 10 хороших новин у звичному форматі не буде. Але дещо таки хочу сказати

● Тупорилі лапті в’ї@али по мосту Кличка і будівлі Центральної ради, де засідав колись Грушевський, вважаючи, що це і є пункти прийняття рішень. До речі, скляний міст вцілів, порівняно із Кримським.

● Путінська вусата чіпса виришила теж оголосити Україні війну. Але замість боятися, військові хижо готують зброю, а прості українці ржуть. Повторення ранку 24 лютого не вийшло, зараз ще менш страшно як тоді. І ще більше впевненості, що цей біомусор буде розтоптано і знищено.

● І що зробили українці, як тільки добралися до бомбосховища? Почали донатити. Притулі і Стерненку до обіду накидали 40 мільйонів на дрони-камікадзе та інші балабаси для української армії.

Якщо ви це зараз читаєте, значить ви як мінімум живі і можете продовжувати боротьбу. Як мінімум це вже – прекрасна новина. Є@ашимо русню на всіх фронтах і тримаємо стрій

Ми ще на один день ближче до перемоги

Джерело: https://t.me/valentynaeminova/542

Новости портала «Весь Харьков»

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