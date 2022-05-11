10 хороших новин 10 травня

● Хакери поклали Rutube і при цьому схоже що назавжди, бо як усе російське воно калічне. Пишуть, що відновлення роботи сайту неможливе, хакери повністю видалили код. От би так і з росією…

● Постійна рубрика «горящая россия». Путін нарешті визнав: Росію охопило страшне лихо, але це він не про себе. Діду нарешті поклали у папочку довідку про пожежі, поки він сам к х#ям не запікся у своєму бункері як когут в утятниці, і він взявся гасити пожежі у російський традиційний спосіб – нарадами.

Тим часом, палає вже і Курганська область, у них там режим чс. Кросівоє

● Кабмін вирішив, що всі російські активи на території України переходять у нашу власність. «Ми заберемо все, чим володіє Росія у нашій країні, і направимо ці кошти на посилення нашої армії, підтримку людей та відновлення нашої країни», – заявив Шмигаль. Какоє вопіющєє русофобіє

● Ківі таки доп#здівся – його за держзраду оголосили у міжнародний розшук. Але Ківу не треба у тюрму, його треба на опити, бо на цьому чудовому екземплярі ми можемо спостерігати, як людина деградує назад у мавпу. При цьому мавпа майже повністю зберігає здатність говорити і навіть спарюється з людськими самицями.

● ЗСУ поламали лаптям чергову у#обіщну смертоносну шнягу. Цього разу трофей рідкісний – російський важкий бронетранспортер на базі танка Т-72, броньована машина для вогнеметників. Задній відсік вміщує 7 вогнеметників, які можуть вести вогонь через бійниці, не виходячи з-під захисту броні.

Вірніше, могли. Такі непереможні думали, да?

● Пам’ятаєте, Велика Британія скасувала мита і квоти для українських товарів. А знаєте, як вони вирішили компенсувати собі збитки? Підвищили мита на деякі товари з Росії та Білорусі

● Уряд спрощує завезення пального, розширює географію, задіює Азербайджан, країни Близького Сходу і Перської затоки. Отримати пальне зі Штатів та Європи допоможе Польща, браття погодилися виступити транзитерами, це дасть понад 200 тисяч тонн продукції щомісячно.

Цей геморой з бензином і дизелем - тимчасовий. Ми-то трошки поїздимо гуртом, повитягаємо з комор ровери, більше будемо ходити пішки. А на росії через рік з нафти хоч квас нехай варять.

● Російська пропаганда отримала задачу всюди розповідати, що вони воюють, виявляється, вже не з Україною, а з усіма країнами ЄС та НАТО. Ну і тому не вийшло Київ за чотири дні, русскій корабль іді нах#й і вотетовотвсе. А так би вони огого…

Це як в анекдоті про гіпнотизера, який спочатку примовляв, що не хоче срати, а потім – що це не він обісрався.

● На Харківщині ЗСУ звільнили чотири населені пункти: Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак. Які милі назви усе таки. Не те що якісь там Митіщі.

● Kalush прекрасно виступили і пройдуть у другий тур Євробачення. Взагалі сумнівів у цьому не маю. Вже завтра сотні тисяч людей співатимуть «Стефанія, Стефанія, Сте-фа-нія» і ще більше народу підсяде на український фольк у сучасному прочитанні. І русня в нас більше жодного культурного надбання не вкраде

Источник: https://t.me/valentynaeminova/245

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