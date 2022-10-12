● Непереможна українська армія відбила атаки копрокадаврів у районах населених пунктів Миколаївка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Майорськ та Первомайське. Крилаті козаченьки двічі дали дракаріса по скупченням лаптів, а наші любі ландшафтні дизайнери з артилерії вчинили ще дев’ять актів вандалізму проти їхніх скупчень, поламали 5 систем ппо, 4 склади боєприпасів і пункт управління

● Україна визволила з полону ще 32 своїх героїв, багато хто з них вважався зниклим безвісти.

● Атветочка блять. У селі Шебекіно на Білгородщині загорілася підстанція і тепер у русні немає ні світла, ні води. Тримаємо кулачки за те, щоби аварій на підстанціях в них було з кожним днем все більше і більше. Копрокадаврам не потрібні блага цивілізованих людей

● СБУ прийшла з обшуком до попа УПЦ МП, Митрополита Тульчинського та Брацлавського Іонафана "Нафаня, сундучок украли, со сказками!". Попа, який відкрито називає себе ієрархом Російської православної церкви підозрюють у розпалюванні релігійної ворожнечі та підтримці Росії у війні.

Але здається, що не поповнити отцю Нафані поки сонм мучеників, обміняють його на якусь нормальну людину. І от на болотах він вже зможе вволю настраждатися за віру русославную.

● Про те, що під Ярославлем вчора загорівся склад з боєприпасами ви вже знаєте. А сьогодні русня повідомила про причину. Виявляється, склад спалахнув через утилізацію ракети. Під час утилізації у неї нібито випадково запустився маршовий двигун. І було утилізовано весь склад

Сука, краще би вже далі розповідали про детонацію краденої мівіни, виглядали би меншими дебілами.

● Сьогодні на абізянському аеродромі у Мелітополі утилізатори із ЗСУ перетворили нещодавно розгорнуту військову базу на купку обгорілої руснятини. Потім недосмажені особі заявили, що то в них були навчання.

Ми абсолютно згодні. То вас так учили. Відмінники навчання вже скоро поїдуть у холодильнику додому на канікули.

● Spiegel пише, що Україна вже отримала від Німеччини першу систему протиповітряної оборони IRIS-T, передача озброєння відбулася поблизу польсько-українського кордону. Офіційних даних нема, але і не факт, що вони тут мають бути. Вопщем, порадіємо про всяк випадок.

● Наша постійна рубрика «новини контрнаступу на Херсонщині». Сили захисту півдня так вдало жбонькнули по лаптям, що задвохсотилася їх одразу сотня, іже з ними 30 одиниць озброєння. На Запоріжжі смертельно постраждали від русофобії ще 60 лаптів, зркашка і 10 одиниць техніки.

● У Криму лапті влаштували вибух у військовій частині у Джанкої, з багатьма постраждалими, враховуючи, щ отуди пригнали 20 карет швидкої, які потім уїхали у бік шпиталю Чорноморського флоту і першої лікарні Севастополя.

За однієї з версій, вибух стався після того, як лапті-ремонтники вгатили з танка, який ремонтували. Постраждали і будинки цивільних.

● І Депушкінізація повернулася! У центрі Києва, біля корпусу Національного транспортного університету знесли пам’ятник кудрявому

Джерело: https://t.me/valentynaeminova/543

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