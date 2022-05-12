10 хороших новин 11 травня

● Палата представників Конгресу США проголосувала за те, щоби підкинути нам ще $40 млрд, так шо це тепер тільки питання часу. Уявляєте, скільки на цю суму можна набрати всяких ніштяків, щоби вбивати русню різними цікавими способами.

А там може щось і не тільки до Бєлгорода долетить…

● І знову про гроші – у родичів Медведчука і Козака суд арештував більше сотні авто, землю і будинки на загальну суму понад 80 млн грн. З часом кошти, виручені за це майно, мають бути витрачені на потреби держави. Хоча чому б вже зараз не передати ті автівки на фронт, х#й його знає. В Медведчука в Україні є ще якісь права?

● Одеська 126 окрема бригада ТРО показала, що вони не тільки термінатори, а ще й по хозяйству. Рили окопи і розкопали античні амфори. І якщо русня би в них почала срати і варити мівіну, то наші любовно отерли ганчірочкою і віднесли у музей

● Чехія сьогодні в ударі – сенат визнав геноцидом воєнні злочини русні в Україні, а президент дозволив своїм громадянам вступати у лави ЗСУ. Тепер 103 відбірних головорізів, які вже бряцають зброєю і грають м’язами, скоро потраплять на сафарі і ще встигнуть настріляти свою порцію лаптів.

● На росії отріцательно вирослі продажі автомобілів. Аж на 78%. Нема в народу грошей, так шо своїм дешевим бензином скоро хоч залийтеся.

● Постійна рубрика «шо там у Бєлгородє». А там сьогодні сильна бавовна у селі Солоха, в результаті якої є зруйнування, трьохсотий лапоть і ще кілька обісравшихся, включно з губернатором.

Ото не повезло вам жити поряд з Україною, да?

● Непереможна українська армія уроніла лаптям черговий мангал з пропеллером - цього разу російський розвідувально-ударний вертоліт Ка-52 збили за допомогою ПЗРК «Перун». Пілота, наскільки відомо, живим видлубати не вдалося.

● На Євробачення не впустили Філіпа Кіркорова. Ще вчора це хранилище стразів і філерів селфилося у віп-ложі, буцімто запросили організатори. А сьогодні виявилося, що він просто підійшов до тих лож якомога ближче, щоби сфотографуватися, бо таки не пустили. Але гордость не дозволила піти, тому тулився десь на задніх рядах, як рядовий турист. Все пір’я йому відтоптали, плебеї

● Російські дипломати по всьому світу переживають нелюдські приниження, а Лавров закликає їх «не виходити на вулицю поодинці». Бо то фарбою обіллють, то будівлю обляпають, то взагалі вилучать, то рахунки заморозять, то вулицю на ім’я України перейменують, а то й стіралки притягнуть під посольство. “Практично терористичні акти”. Стрілятися би вже почали з горя, я не знаю…

● Непереможна українська армія набила за цей день шість танків, п’ять броньованих машин і сім арттягачів, поламала склад з боєприпасами, спостережний пост і життя 250 лаптям. Бо нема в них більше ніякого життя

Источник: https://t.me/valentynaeminova/247

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