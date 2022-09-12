● Непереможна українська армія зробила лаптям боляче у районі населених пунктів Великі Проходи, Курдюмівка, Миколаївка Друга та Зайцеве, і дуже боляче у районах населених пунктів Майорськ, Озерянівка, Новобахмутівка, Авдіївка, Первомайське та Водяне. На півдні підрозділ бойових мазохістів пішов випрошувати пи$дюлів, отримав бажане в обмін на половину підрозділу і два лаптєвози і ледь уніс ноги, здригаючись від радості.

Крилаті козаченьки спустили благодатний вогонь на чотири скупчення до того моменту живих лаптів і один зенітний ракетний комплекс.

На фоні отріцатєльного наступу армії лаптів, яке на росії називають демонстративними діями, путін відсторонив командування західного угруповання армії. Його попередника Берднікова, нагадаю, призначили зовсім нещодавно, 26 серпня. А попердник Берднікова Сичевой протримався на посаді аж три тижні. Цікаво, скільки протягне Лапін.

● Наша постійна рубрика «новини контрнаступу на Херсонщині». Ранок 11 серпня для абізян у Новій Каховці почався із салюту, який тривав майже до обіду. Моцним ефектом лінзи розтаращило не тільки базу з боєприпасами, а і самих лаптів. Поромній переправі там також пи$дець. Ще бавовна прилетіла на склади у Миколаївському, Херсонському та Бериславському районах. За добу на півдні набили 80 лаптів, 8 танків, 17 броньованих лаптєвозів і так даліі і так даліі. І що ще прекрасно – якщо раніше за кожен клаптик української землі точилися запеклі бої, то тепер друга армія світу з кінця нерідко сама тікає зі своїх позицій.

● Наша постійна рубрика «новини контрнаступу на Харківщині». Непереможна українська армія звільнила селище Чкаловське (яке тепер треба звільнити і від Чкалова, до 1929 року воно мало прекрасну і співочу українську назву Нежурилівка), прикордонні Козачу Лопань і Гоптівку, Велику Комишуваху. Голова громади також повідомив, що лапті з’ї@алися з території прикордонної Золочівської громади.

За словами Залужного, непереможна українська армія на Харківському напрямку зараз просувається на південь, схід і північ, з вересня деокуповано більше 3 трисяч кв.км. Залишилося 50 км до кордону з мордором.

Лапті під час отріцатєльного наступу покидали купу техніки, так шо наші козаченьки розжилися танком і акацією

● Sony Music повністю йдуть з балалайні і видаляють з руснявих стрімінгових платформ усі пісні свого лейблу. Це тисячі культових пісень від Майкла Джексона і Пінк Флойд до Адель і Бейонсе

Реалії русні – їсти у Тіматі і слухати пісні Тіматі )))))

● У Піщаному (не тому, що в Криму, а тому, що на Луганщині) підняли український прапор. Фішка у тому, що Піщане ще у глибокій окупації.

Ще на тій же Луганщині русня спішно з’ї@алася зі Сватового на чотирьох камазах, 20 лаптєвозах і вкрали ще 20 легковиків. Полювання вже триває, скоро вам, щури, ті деталі від машин у сраках позастрівають, все як ви любите )))))

● Природа у Криму настільки очистилася, що руснявий бойовий літак су-34 тупо впав і розбився на кордоні Разнодельненського та Красноперекопського районів. Пілот на жаль катапультувався і прилетів на окуповану територію.

Тим часом у Севастополі хитре звірятко бавовна знову підглядало за розміщенням крисіянських ППО.

● У жовтні Україна отримає транш від ЄС - 3 млрд євро у вигляді грантової підтримки.

● У Донецькій абізянській республіці потіряли Пушиліна. Він не з’являється на заходах, на яких мав би бути і не записує звернень. Мережею гуляє його заява на звільнення, абізяни наполягають, що це фейк.

● Русня роздобула контакти штабу з питань військовополонених і тепер дзвонить і проситься у полон. І знаєте, що питають ці розіп’яті мальчікі в трусіках першою справою? Чи не відріжують їм піструна. По собі нас рівняють, уйобки…

Втім, ще пару тижнів такого контрнаступу як зараз і навіть на відповідь: «звісно, одразу ж і відріжуть», відповідатимуть «добре, тільки заберіть мене звідси»

● І про російське зубожіння. Сталінгулаг наводить розрахунки «Полігона», як русня жила у 2014 році і як зараз. Купівельна спроможність впала на 27%, ціни виросли по всім позиціям майже вдвічі, а на імпорт – на 80-147%. Житло подорожчало майже вдвічі, бенз – майже на 50%, одяг – на 50%.

Зате вгадайте, що стало доступнішим. Правильно, бухло. У 2014 на зарплату можна було купити 61 літрову пляшку горілки, а зараз – 114.

Джерело: https://t.me/valentynaeminova/456

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