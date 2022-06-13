● Непереможна українська армія відбила атаки лаптів на трьох напрямках фронту і зірвала наступ на Запоріжжя. Більше того, на цьому напрямку ми поступово переходимо у контранступ. Триває контранступ і на Херсонщині, за словами Федорова, просунулися до 10 км у бік Мелітополя.

● Також непереможна українська армія задвохсотила чергового знаменитого лаптя – цілого чемпіона світу з танкового біатлону, сержанта Бакульова, який тепер повертається у свій рідний Верх-Уймон у пакетику, як корм для собак.

● До Дна росії у майбутній Московській народній республіці вивісили перед міноборони акривавлений аквафреш із написом «Сегодня не мой день». Співробітники міноборони цілих півгодини підслизалися на власному гівні, перш ніж таки змогли прибрати це чудове привітання.

● У Рубіжному продемонстрував отріцатєльную живучість командний пункт чеченців, разом із начинкою. Як виявилося, у них алергія на бавовну. Нагадаю, що раніше цю смертельну форму алергії виявили у вагнерівців у Стаханові і у абізян у Сєвєродонецьку.

● Швеція заборонила пакувальному гіганту Tetra Pak відправляти на росію свою продукцію: картон, папір і фарби. Tetra Pak робили 7 із 10 упаковок молока та соків, що продавалися на росії. Зараз русня вже купує молоко і соки у білих упаковках без малюнків. А коли не стане упаковок, почнуть купувати як при совку, бідонами. Звісно ті, у кого папка ще не пропив бідон…

● У Мелітополі, під час святкування Дна росії, вибухнуло біля мусарні (це у нас поліцейські, а у них – мусора), і за попередніми даними, троє (сподіваюся, що мусорів) поранені.

● На Херсонщині абізяни дуже старалися перед начальством і організовували день росії, а з місцевих жителів ніхто не прийшов. У абізян тепер блідий вигляд, бо росіянські куратори, навчені розказнями про те, як їх всюди зустрічатимуть українці зі сльозами і квітами, після 24 лютого вже зрозуміли, як їх усі ці роки найобували. І тепер спитають у гауляйтера, як там заздалегідь оплачена робота з місцевим населенням.

Тим більше, що рух Опору до «свята» розклеїв містом листівки із QR-кодами і написом «Рашиста здав гроші забрав».

Дуже, дуже не лояльне місцеве населення.

● У Херсоні ще гірше, бо на честь Дна росії усюди лунав Гімн України, від якого в лаптів печія, срачка і навіть блохи сильніше кусаються. Цаплієнко пише, що херсонці виставляли портативні колонки та включали Гімн у всіх громадських місцях. А заступник облради – що ще й зірвали і спалили аквафреш.

● І нарешті правильне святкування Дна росії – лапті самі утопили свій прапор, встановивши його на дні Чорного моря. Мабуть, щоби цей великий празнік змогли відсвяткувати моряки з крейсеру «Москва».

● Вже навіть Папа Римський визнав, що українцям потрібна летальна зброя. «Папа підтвердив, що народ, як і окрема людина, має право на самозахист, інакше може уподібнитися самогубцеві», – повідомив присутній на зустрічі з Понтифіком правозахисник Мирослав Маринович.

Свята Інквізиція ЗСУ на честь цієї вікопомної заяви вже спалила лаптям «Піон».

Источник: https://t.me/valentynaeminova/296

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