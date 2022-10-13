10 хороших новин 12 жовтня

● Непереможна українська армія відбила атаки копрокадаврів у районах населених пунктів Новосадове, Бахмутське, Іванград, Бахмут, Соледар, Спірне, Майорськ та Красногорівка. Крилаті козаченьки з артилерією сьогодні дали дракаріса і нанесли близько півсотні ударів по позиціям лаптів. Погромили більше 20 їхніх скупчень, шість зеніток, три пункти управління, чотири склади боєприпасів, позиції ППО та РЕБ та інші військові цілі.

● В Україні заблоковано активи Курченка, Лебедєва, Януковича та Дерипаски – на 10 років. МЗС тепер працюватиме над тим, щоби їх заблокували і в інших країнах.

● Bloomberg пише, що Білий дім може заборонити імпорт російського алюмінію. Русня, нагадаю, зараз є другим у світі виробником алюмінію після Китаю. Білий дім розглядає три варіанти: пряма заборона, підвищення тарифів до рівня «та ну його нах#й», або санкції проти «Русала» Дерипаски.

Поки що русня від цього тільки виграла, бо після новини ціни на алюміній виросли. Міжнародна економіка неповоротка. Але нічо, там багато сторін зацікавлено викинути русню з цього ринку. Ми почекаємо.

● Чехія доєдналася до візового бану русні і за тиждень вже не впускатиме лаптів із туристичними шенгенами, виданими будь-якою країною ЄС. А ще Чехія виділятиме щороку 500 млн крон на відновлення України впродовж трьох років.

● Повітряні сили сьогодні випили якоїсь особливо міцної кави зі згущиком і так збадьорилися, що за 18 @лять хвилин уронілі лаптям чотири ударні вертушки на півдні.

● А ще на Херсонщині звільнили п'ять населених пунктів: Нововасилівку, Новогригорівку, Нову Кам’янку, Трифонівку та Червоне

● США перерахують раніше виділений пакет фінансової допомоги Україні у розмірі $4,5 млрд уже найближчими тижнями. Ще й копнули союзників, щоби ті пошвидше акумулювали і передавали нам підтримку. Кажуть, навіть пригрозили нацькувати на них посла Мельника

● Якщо санкції Нової Зеландії це для русні обідно, але не дуже боляче, то Швейцарія – це вже як бути викинутим з фешенебельного клубу через підробні брендові шмотки, під камерами Каті Осадчої. Швейцарія внесла до санкційного списку 30 осіб і заморозила їхні рахунки у своїх надійних швейцарських банках.

● В Україну вже приїхали чотири новенькі Хаймарси. Міноборони Німеччини погрожує вже от-от передати нам саушки Panzerhaubitze 2000 та рсзвшки Mars II. Сюди ж плюсуємо обіцянку на 16 самохідних гаубиць Zuzana, системи опалення, 36 медичних транспортерів, 100 тис. аптечок і 405 тисяч сухпаїв.

А ще Канада обіцяє новий пакет військової допомоги на $47 млн доларів: зимова форма, артснаряди, забезпечення супутникового зв'язку в Україні. Це вони усі зараз перед вже сьогоднішнім Рамштайном-6 розігріваються.

● Путінський нєкрофіл Суровікін дуже швидко досяг своїх перших результатів на фронті – тепер всі хочуть дати Україні якомога більше ППО. Резніков навіть заявив про нову еру ППО. Ми вже отримали німецьку IRIS-T, на підході норвезькі Nasams. Франція також обіцяє ППО, невідомо які, але раніше в них запрошували новітній SAMP-T. Макрон каже, що буде поставлено також системи для захисту від безпілотників – актуально, бо зараз через відстріл цих ї@аних іранських «Шахідів» повітряні тривоги розтягуються на кілька годин.

США заявили, що планують надати Україні системи протиповітряної оборони настільки швидко, наскільки фізично їх зможуть доставити.

Джерело: https://t.me/valentynaeminova/545

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