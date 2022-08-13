10 хороших новин 12 серпня

● Непереможна українська армія відкинула лаптів на Слов’янському і Краматорському напрямках і втопили в крові розвідку на Бахмутському. На останньому лапті спробували прорвати оборону, отримали пи$ди, розбіглися.

Мар’їнка Піски та Авдіївка досі наші.

● На Луганщині партизани підірвали автомобіль «начальника МРЕО», колаборанта Аскяра Лайшева, якому, у результаті вибуху, обпалило морду і розірвало сраку. Абізян попечений дуже сильно, тож не факт, що радітиме, якщо виживе.

● У Мелітополі, стараннями партизанів, ні дня тепер не проходить від вибуху. На вулиці Гоголя спрацював саморобний вибуховий пристрій, місцеві кажуть, що туди поїхали швидкі.

● Школи Києва більше не проводитимуть уроків російською і взагалі ця дисципліна зникне зі шкільної програми. Навіть факультативно. Давно пора, є купа мов, які більше стануть у нагоді українській дитині у майбутньому.

● Wizz Air виділив 100 тисяч безкоштовних квитків для громадян України. Ними можна буде скористатися з 15 вересня по 8 грудня

● Війна з Україною відкинула російську економіку назад на чотири роки лише за один квартал. Bloomberg пише, що згідно з середнім прогнозом опитаних агентством аналітиків, ВВП впав на 4,7% за рік. Центральний банк прогнозує, що падіння погіршиться в наступних кварталах. До середини 2023 року російська економіка сягне свого мінімуму

● Влада Чернівців викинула з центру міста пам’ятник радянському асвабадітєлю. Тепер на Буковині розмірковують, чи не створити музей тоталітаризму, як у Кракові.

● В Омську посеред дня від багатоквартирного будинку тупо відвалилася стіна. І це ми їх ще навіть не бомбили. Примітно, що у цьому домі живе лапоть, який зараз воює в Україні. От повернеться додому, а тут те ж саме, що він зробив з домами українців.

Кармічний бумеранг завжди лупить русню по ї@алу, але вони необучаємі

● Казанський пише, що російських робітників, які приїхали відбудовувати «ЛНР», кинули на бабки. А вони що думали – працюєш на неіснуючу державу, отримуєш зарплату грошима з «Монополії». Хоча їм навіть таких не дали…

Традиційно ошукані роботяги записали звернення до російських добрих сил. Так шо їм тепер скоріш за все таки дадуть. Пи$ди. Може ще навіть до повернення у рідний Мухойобінськ.

● Ну наостанок їхніє звичаї. Це вже стає новою постійною рубрикою. Працювали лапоть з лапотіхою на російському складі Wildberries – це там, де рабські умови з роздяганням до спіднього, бійки за клієнта і штрафи на всю зарплату. Так добре працювали, що після роботи побилися з ще якимось третім хером. Російським мусорам, які приїхали подивитися на цей мортал комбат, також дісталося, бо подружжя лаптів відірвалося одне від одного і почало гамселити їх. Причому лаптіха виявилася геть навіженою і ледь не зламала одному з них носа своїм луї вітоном з черкізівського. Поки третій учасник бійки зйо@ував як лось по кукурудзі, мусора ледь скрутили цих бонні і @лять клайда і запхали у бобік. Так шо очінь страшним російським ДРГ слід чекати на нове поповнення.

Джерело: https://t.me/valentynaeminova/384

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