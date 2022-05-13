10 хороших новин 12 травня

● За попередньою інформацією до підводного флоту російської федерації от-от приєднається тилове корито «Всеволод Бобров», спущене на воду лише у 2016 році. Може плавало би собі і далі, якби не тирлувалося в районі Зміїного. А так чи то горить, чи то вже згоріло, і намагається дотягнути до Севастополя.

Там йому якраз є ідеальне місце, в районі пам’ятника затопленим кораблям

І що вже точно відомо - у районі Хабаровська раптово роз’ї@алася військова частина, у якій вибухнув пороховий склад. 1 – 200, 8 – 300.

● Фінляндія і Швеція зібралися у НАТО, а русня тепер трясе перед ними ядерною сброєю. Якісь бл@ть просто атомні ексгібіціоністи.

Гумова качечка Путіна Діма Медведев зробив губки бантиком, бровки доміком і написав пост, що це, мовляв, підвищує імовірність військового конфлікту Росії і НАТО. У НАТО, звісно, дуже стурбовані як не заржати Дімону в обличчя, бо російська армія настільки сувора, що не може перемогти Україну, яка в НАТО взагалі не є.

● Про війну з НАТО заява взагалі дуже кумедна з огляду на те, на чому вони скоро воюватимуть. Лапті потроху підбираються до музейних екземлярів. Вони вже повитягали ракети Х-22, які поставили на озброєння у 1967, і які за оцінками експертів, калічитимуть лаптів частіше, ніж їхніх уявних ворогів.

Відновлювати боєздатність не можуть, бо санкції, тому знімають зі зберігання все більше і більше старої техніки. І, з огляду на те, як на росії все зберігається, скоро буде багато гучних судових процесів і самогубств.

● Але русня знайшла вихід. Знайшла! Вони почали ставити на свою військову техніку чіпи з посудомийок та холодильників. Так би мовити, в атаку на холодильнику, додому – в морозильнику.

● Siemens нарешті вирішили, що таки ідуть з російського ринку. А це, на хвилинку, контракти з РЖД і обслуговування «Ласточок» і «Сапсанів»

«Их техническое обслуживание продолжится под руководством и контролем РЖД», - повідомила пресслужба. Пі$да поїздам.

● Кримські партизани псують кікіморам, чиї чоловіки поїхали чи збираються їхати воювати в Україну, приємне очікування крадених ношених кросівок і блендерів. На їхніх дверях і машинах залишають наліпки з черепами і написами «Крим – це Україна». Верещать, кажуть, страшне.

Шкода, що поки нема можливості голову самого чоловіка підкинути. Тягала би її потім із собою на парад на палці.

● ОПЗЖ офіційно припинила існування у парламенті. Але мало цього. Потрібна процедура, що заборонятиме будь-якому члену ОПЗЖ як входити зараз у нові групи, так і будь-коли обиратися у депутати

● Активи дочок російських «Промінвестбанку» та «Сбєрбанку» будуть націоналізовані. Суми приємні: 5,825,881,092 грн; 934 874 265 грн тощо.

● На Чернігівщині знесуть монумент «Три сестри», споруджений у 1975 році на стику кордонів України, Білорусі та Росії на честь «дружби трьох народів».

У Кропивницькому перейменували понад 20 вулиць, тепер там є Чорнобаївська, Героїв Маріуполя і Святослава Хороброго. А в Ізмаїлі вирішили позбутися проспекту і музею Суворова.

● Парафій РПЦвУ стає все менше, ще одна - громада міста Сквира, приєдналася до Помісної церкви. Скоро московським попам вже і не треба буде засуджувати Кирила і миритися з Епіфанієм. Навколо них просто не залишиться нікого, крім купки крохмальних хусток.

Источник: https://t.me/valentynaeminova

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