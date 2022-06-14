● Непереможна українська армія звільнила три села, спалила лаптям три з половиною гради і уроніла сушку. Водночас наша авіація спрацювала на відмінно і розбомбила скупчення лаптів разом з технікою і складом зброї.

● В Іспанію прибуло перше судно з українським зерном, використовуючи новий морський маршрут, в обхід ї@учих лаптів. Кукурудзу вивезли із західної України вантажівками до Польщі та Румунії, а потім завантажили на корабель у польському порту Свіноуйсьце у Балтійському морі.

● Хакери зламали телеканали «Перший», «Росія» та «НТВ», які через супутник ведуть мовлення за кордоном і замість всього цього російського пропагандистського гівна стали показувати правду: про розвал російської економіки, втрати лаптів і розкрадання бюджету. Балалайню у цих сюжетах називали країною вдів і країною без майбутнього. Таким цікавим російське телебачення не було вже дуже давно. Овсяннікова, учісь!

● Російських військових масово косить дурка. СБУ наслухала, як лапоть скаржиться своїй кікіморі, що тільки у його підрозділі троє збожеволіли від постійного натиску і обстрілів і їх увезли в божевільню. Решта їм заздрить, бо більшість повертаються на росіюшку взагалі в пакетах

● На росії, слідом за пожежниками, закінчується поліція, бо мусорів тепер також відправляють на Донбас, замінити абізян, яких увезли воювати. Підозрюю, що коли на фронті закінчаться абізяни, туди відправлять мусорів, а на їхні місця завезуть якихось феесбешників. Прямо круговорот лаптів у м’ясорубці.

Всіх, звісно, не відправлять, бо хтось же має і розганяти мітинги. Але у Ростові дефіцит вже відчувається

● Мерія Борисполя заборонила у місті діяльність так званої УПЦ МП. Тим часом Епіфаній повідомляє, що парафії МП переходять до ПЦУ майже щодня.

● Логотип триумфально відкрившейся дешевої російської підробки на Макдональдс ідеально співпадає із логотипом собачого корму Matosmix. Це настільки ржачно, що спочатку навіть не віриться

У «вкусно і точка» (цей пі$дець реально так називається - «вкус** * *очка») запевняють, що коло символізує (очко, точку на майбутньому росії, пи%%ений ніс Рональда Макдональда) котлету, а три рисочки (палочку коха, туалетний папір, набор для складання літери зет) – картоплю фрі.

Насправді я думаю, шо розробники лого теж не задоволені своєю роботою. Вони хотіли спи$дити лого з корму для свиней, але просто не знайшли.

● Абізяни настільки уйо@іщні, що в них на концерті в окупованому Херсоні навіть допотопний гурт «Земляне» був несправжній. Але головне не це, а те, що коли ці дисконтні артисти вже їхали з Херсону, з ними і справді сталася «земля в ілюмінаторе», бо їхня машина майже зіткнулася з фурою і вилетіла в кювет. Увесь цей бродячий цирк вижив, на превеликий жаль усіх ценителів музики

● На сайті кремлівських «Ізвєстій» вийшла стаття куратора окупованих земель Кирієнка про те, що на відновлення Донбасу росія планує витратити трильйони рублів із державного бюджету, навіть ціною тимчасового зниження рівня життя росіян.

Згодом керівники Ізвєстій заявили, що єдиний за 30 років правдивий текст (русню за будь-яких розкладів чекає зниження рівню життя) на їхньому сайті з’явився там тому, що його зламали хакери. Хоча я не виключаю, що його дійсно могли прислати від Кириленка, який о#уїв від влади вже настільки, що вважає нормальним писати все одразу як є.

● Тренер Паоло Ванолі кинув «Спартак», бо його заї@ало, по-перше, добиратися до рідної Італії по декілька діб, а по-друге, що команда через санкції не має єврокубків і суттєво скоротила бюджет. Штош, можливо м’ясних погодиться тренувати Міша Галустян? Нарешті на росії буде справжній «Газмяс»

Источник: https://t.me/valentynaeminova/297

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