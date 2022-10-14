Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:25
Просмотров: 77

10 хороших новин 13 жовтня

10 хороших новин 13 жовтня

● Непереможна українська армія погромила сьогодні 15 районів скупчення лаптів, поламала їм шість ракетних комплексів, винесла у повітря два склади з боєприпасами і збила шість цих ї@учих «шахідів», через які тепер затягуються повітряні тривоги. Поки нам нових дронобоїв не підвезли.

● А поки їх не підвезли, доводиться ї@ашити по тих, хто ці дрони запускає. Непереможна українська армія – люди прості, бачать ціль, не бачать перепонів. Русня привезла іранських інструкторів собі на бази на Херсонщині, наші трошки пожбонькали туди ракетами. Може тепер шановне іранське панство подумає, чи варто їхати в Україну ставати такими ж камікадзе як їхні дрони.

Ну а як ні то ні.

● Русня випустила чотири ракети по Харкову, але замість цього в’ї@ала по Бєлгороду. Три самоліквідувалися, а четверта прилетіла у багатоповерхівку, знищила технічний поверх, пошкодила перекриття на верхньому поверсі, розбила фасад офісу, пошкодила спортивний майданчик і два автомобіля.

● Визволили з полону ще 20 наших героїв. Також сьогодні стало відомо, що з тимчасово окупованих територій та країни-200 вдалося повернути додому 96 наших дітей.

● ПАРЕ ухвалила резолюцію, у якій Росія названа терористичним режимом. Це ще один крок до визнання її країною-спонсором тероризму. Ба-більше, вперше в історії ПАРЕ було заявлено, що Україні треба дати ППО. Крім того, росію тепер можуть викинути з Радбезу ООН. За резолюцію проголосували 99 делегатів, один утримався.

Кругом, кругом одні врагі. І… а от цього разу не Лукашенко, а хрін з Туреччини.

● Глава Естонської православної церкви Московського патріархату митрополит Євгеній прозрів! Він засудив війну росії проти України. Чудо сталося після того, як в естонському уряді йому втокмачили: або він чітко висловлює свою позицію, або пи$дує на рідні болота, бо позбавлять посвідки на проживання. Тож і засудив. Зрадив русь-матушку. Не захотів ставати мучеником, кидати свою паству, затишний будинок, підсанкційну жратву і прочіє гейропейськіє удобства.

Найсмішніше, що Гундяєв зробить покерфейс і заявить, що православна церква Естонії терпить страшні утиски і оце єрєтічество з отця Євгенія вибили примусом. І взагалі принциповість – це від диявола.

● Бавовна сьогодні завітала у деревні Попово-Лежачі і Тьоткіне Курської області, а також у місто-антигерой Бєлгород. Бавовна – це таке хиже звірятко, що тепер полює на російську електрику. Такий прометей @лять навпаки. Тому тепер у Бєлгороді та на Курщині нема світла, а є пожежа з детонаціями, бо снаряд влучив у підстанцію.

● Британія поставить нам 18 гаубиць і ракети середньої дальності AMRAAM для ЗРК Nasams. Ну, для захисту від подальших ракетних ударів Росії. AMRAAM – це навіть звучить так, ніби котики запускають ракети і водночас мурчать від задоволення.

● Героїчні українські електрики вже полагодили потрощені копрокадаврами системи, так шо відключення світла скасовуються. Принаймні поки що, тому давайте і далі будемо витрачати електрику заощадливо, щоби у нас завжди горіло світло, а у русні і далі пригорало від злості, що ми навіть під час війни живемо краще, чистіше і благополучніше ніж вони у кращі свої годи.

● До речі, росіянушки, а што случілось? Чому індекс настрою у вас упав до мінімуму за останні 14 років? Все ніяк не відчували війну поки не почалася мобілізація, а тепер у вас страх, туга, напруга і розчарування? У вас впевненість, що далі все буде тільки гірше? Ну, потерпіть, путін нарешті подивився «Гру в кальмара», а дід у вас ще той косплейщік. Тільки він косплеїть сталіна, а ви корейську бідноту. Так, далі вам буде тільки гірше. Або вас взагалі не буде, тут вже вирішуйте самі. У нас для вас тільки ці два варіанти розвитку сюжету, бо у цьому сезоні сиквелу «росія намагається знищити Україну» режисер – головнокомандувач ЗСУ.

Джерело: https://t.me/valentynaeminova/547

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Зеленський відповів на петицію про заборону надання громадянства Невзорову
Сегодня 08:19    15
“У нас тут п#здец. Все дороги почти перерезаны” - перехоплення ГУР
Сегодня 07:57    59
В Беларуси ввели режим контртеррористической операции
Сегодня 07:50    55
Нідерланди допоможуть Україні з опаленням – виділяють €70 мільйонів
Сегодня 07:48    44
Бойовик, який охороняв терориста «Гіві», отримав 13 років тюрми, повідомляє СБУ
Сегодня 07:39    57
Стало відомо, чому тривоги в Україні почали тривати довше
Сегодня 07:29    87
Любая ядерная атака против Украины повлечёт настолько мощный военный ответ, что российская армия будет уничтожена, - Боррель
Сегодня 07:29    66
#Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 14 жовтня 2022 року
Сегодня 07:14    89
В Україні випустять нову серію марок на честь Дня захисників і захисниць
Сегодня 07:11    78
Оперативна інформація станом на 06.00 14.10.2022 щодо російського вторгнення
Сегодня 07:07    89
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 