10 хороших новин 13 жовтня

● Непереможна українська армія погромила сьогодні 15 районів скупчення лаптів, поламала їм шість ракетних комплексів, винесла у повітря два склади з боєприпасами і збила шість цих ї@учих «шахідів», через які тепер затягуються повітряні тривоги. Поки нам нових дронобоїв не підвезли.

● А поки їх не підвезли, доводиться ї@ашити по тих, хто ці дрони запускає. Непереможна українська армія – люди прості, бачать ціль, не бачать перепонів. Русня привезла іранських інструкторів собі на бази на Херсонщині, наші трошки пожбонькали туди ракетами. Може тепер шановне іранське панство подумає, чи варто їхати в Україну ставати такими ж камікадзе як їхні дрони.

Ну а як ні то ні.

● Русня випустила чотири ракети по Харкову, але замість цього в’ї@ала по Бєлгороду. Три самоліквідувалися, а четверта прилетіла у багатоповерхівку, знищила технічний поверх, пошкодила перекриття на верхньому поверсі, розбила фасад офісу, пошкодила спортивний майданчик і два автомобіля.

● Визволили з полону ще 20 наших героїв. Також сьогодні стало відомо, що з тимчасово окупованих територій та країни-200 вдалося повернути додому 96 наших дітей.

● ПАРЕ ухвалила резолюцію, у якій Росія названа терористичним режимом. Це ще один крок до визнання її країною-спонсором тероризму. Ба-більше, вперше в історії ПАРЕ було заявлено, що Україні треба дати ППО. Крім того, росію тепер можуть викинути з Радбезу ООН. За резолюцію проголосували 99 делегатів, один утримався.

Кругом, кругом одні врагі. І… а от цього разу не Лукашенко, а хрін з Туреччини.

● Глава Естонської православної церкви Московського патріархату митрополит Євгеній прозрів! Він засудив війну росії проти України. Чудо сталося після того, як в естонському уряді йому втокмачили: або він чітко висловлює свою позицію, або пи$дує на рідні болота, бо позбавлять посвідки на проживання. Тож і засудив. Зрадив русь-матушку. Не захотів ставати мучеником, кидати свою паству, затишний будинок, підсанкційну жратву і прочіє гейропейськіє удобства.

Найсмішніше, що Гундяєв зробить покерфейс і заявить, що православна церква Естонії терпить страшні утиски і оце єрєтічество з отця Євгенія вибили примусом. І взагалі принциповість – це від диявола.

● Бавовна сьогодні завітала у деревні Попово-Лежачі і Тьоткіне Курської області, а також у місто-антигерой Бєлгород. Бавовна – це таке хиже звірятко, що тепер полює на російську електрику. Такий прометей @лять навпаки. Тому тепер у Бєлгороді та на Курщині нема світла, а є пожежа з детонаціями, бо снаряд влучив у підстанцію.

● Британія поставить нам 18 гаубиць і ракети середньої дальності AMRAAM для ЗРК Nasams. Ну, для захисту від подальших ракетних ударів Росії. AMRAAM – це навіть звучить так, ніби котики запускають ракети і водночас мурчать від задоволення.

● Героїчні українські електрики вже полагодили потрощені копрокадаврами системи, так шо відключення світла скасовуються. Принаймні поки що, тому давайте і далі будемо витрачати електрику заощадливо, щоби у нас завжди горіло світло, а у русні і далі пригорало від злості, що ми навіть під час війни живемо краще, чистіше і благополучніше ніж вони у кращі свої годи.

● До речі, росіянушки, а што случілось? Чому індекс настрою у вас упав до мінімуму за останні 14 років? Все ніяк не відчували війну поки не почалася мобілізація, а тепер у вас страх, туга, напруга і розчарування? У вас впевненість, що далі все буде тільки гірше? Ну, потерпіть, путін нарешті подивився «Гру в кальмара», а дід у вас ще той косплейщік. Тільки він косплеїть сталіна, а ви корейську бідноту. Так, далі вам буде тільки гірше. Або вас взагалі не буде, тут вже вирішуйте самі. У нас для вас тільки ці два варіанти розвитку сюжету, бо у цьому сезоні сиквелу «росія намагається знищити Україну» режисер – головнокомандувач ЗСУ.

Джерело: https://t.me/valentynaeminova/547

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