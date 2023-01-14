10 хороших новин 13 січня

● Непереможна українська армія відбила атаки копрокадаврів у районах населених пунктів Стельмахівка, Макіївка і Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка, Сіль, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Предтечине, Курдюмівка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка та Велика Новосілка Донецької області. Крилаті козаченьки і суворі ландшафтні дизайнери набили лаптям 15 скупчень, 1 зрк і 3 склади боєприпасів. А ще непереможна і хозяйственна українська армія затрофеїла російський танк Т-90С, це для нас новинка.

● У Бердянську стався салют у машині абізяна Олексія Кічигіна, який думав, що він голова військово-цивільної адміністрації Бердянського району. Русня пише, що абізян не постраждав, але все одно обісрався, адже його попередник Бардін саме так і подох.

● В УПЦ МП - бунт. Записали звернення до священого синоду із критичними питаннями. Зокрема про документи що підтверджують вихід МП з РПЦ, позицію щодо окупованих територій, позицію щодо гундяя тощо. Загалом 10 гострих питань

«Щирі й недвозначні відповіді Священного Синоду на ці запитання заспокоїли б паству і духовенство. Сподіваємось, що члени Священного Синоду, якщо справді прагнуть представляти Церкву українського народу, а не РПЦ в Україні, нададуть вичерпні відповіді», - зазначають функціонери МП.

Ну що ж, агонь. Демосквопопізація якраз має початися зсередини. А там вже подивимося, хто матиме право далі говорити з українським народом від божого імені.

● Кияни обрали нові назви для двох станцій метро та кількох вулиць.

Метро: «Дружби народів» - «Звіринецька», «Площа Льва Толстого» - «Площа Українських Героїв»

Площа Льва Толстого - на Гетьмана Павла Скоропадського, бульвар Перова – Воскресенський проспект, проспект Визволителів - Нарбута.

Правда вулицю Скоропадського на Бессарабці пропонують перейменувати на Омельченка

● Русня скасувала відстрочку від мобілізації для багатодітних батьків. Оце я зараз уявляю їбальники тих, хто спеціально щоби не їхати на війну задєлав собі третього лаптьонка. Втім, і раніше забирали і скасування пов’язане з тим, що «повертати тих, хто вже перебуває в зоні СВО, дуже важко».

Звісно важко, те ще лего, поки усього папку, вперемішку з цеглою, в пакет збереш.

● Ізраїль передасть нам технології розумного сповіщення про ракети та дрони

● У нас таки побудують перший завод Baykar і десь через два роки у небо піднімуться перші українські Байрактари. Вже створено підприємство, куплено землю, ведеться підготовка комунікацій, розроблено проєкт і заводу, і центру з проведення досліджень та навчання

● В полоні у русні знайшлися більше 20 українців, яких вважали загиблими. Я навіть приблизно собі не уявляю, яке це чудо для їхніх родин. Сподіваюся тільки, що їх якнайшвидше зможуть повернути.

● Пам’ятаєте, я писала про інсталяцію з двох сердець – Пітера і Маріуполя, які встановили у Пітері і одразу ж обмалювали написами типу «Юди, ви розбомбили його» на серці-Маріуполі? Я тоді ще казала, що біля цих сердець, після того, як відмиють і привезуть назад, поставлять мусора. Бо без нього ця інсталяція неповна

Ну так от, поставили. Бо яке ж на росії соціальне мистецтво без мента з дубінкою.

● Безкінечно можна дивитися на три речі: як палає русня, як палає в русні, і як міноборони росії та пригожин шкубуться за військові здобутки яких нема. Змагаючись у тому, хто положить більше людей при взятті Соледара, який їм потрібніший ніж нам, бо треба ж хоч десь хоч якось перемогти, вони вже покрошили сотні зеків, десантників та інших лаптів без роду-племені.

Міноборони розповідають, що в Соледарі воюють усі крім вагнера. Пригожин заявив, що в нього намагаються вкрасти перемогу. Через якійсь час міноборони згадало і вагнера також. Це реально буде новий президент того, що залишиться від росії. І на щастя для них це гірша новина ніж для нас.

Джерело: https://t.me/valentynaeminova/779

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