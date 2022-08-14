10 хороших новин 13 серпня

● Неперможна українська армія добряче шуганула лаптів на Харківському, Краматорському і Слов’янському напрямку. На останньому прикордонники покрошили з гранатометів дві вантажівки з лаптями біля річки Сіверський Донець. Потім помітили, що ДРГ пробує форсувати річку і заодно покрошили і її.

Наступ у районі Бахмута захлинувся, біля Авдіївки, Мар’їнки та Пісків точаться жорстокі бої. Наші військові – супергерої. Ніякий марвел і поряд не стояв.

● Чорногорія оголосила російського дипломата персоною нон ґрата. Чому? А пішов він нах#й, от чому. Ну тобто, причини не називаться

● В Естонії поліція зняла з поїзду знімальну групу російських «Ізвєстій», які нібито «відвідували країну як туристи», але «не змогли проігнорувати останні події, які відбувалися в Естонії». Естонські правоохоронці нібито спочатку прийняли русню з телекамерами за людей, а потім не змогли більше терпіти цих тарганів на своїй території і відпиздили тапками. Анулювали візи та заборонили в'їзд до ЄС на три роки.

● Абізяни в Мелітополі знову отримали премію Дарвіна. Андрющенко розповів, що з стало причиною потужного вибуху у місті. Виявляється, що абізяни притягли свою ж нерозірвану авіабомбу на пункт прийму металобрухту. Бомбу почали мабуть пиляти, вона здетонувала.

Шкода, що цей пункт був не у підвалі МГБ

● На Херсонщині цілий день щось гупає. Місцеві пабліки повідомляють про вибухи у Чкалові, Новотроїцькому, Нижніх Сірогозах, Великій Благовіщенці, Чаплинці та Новій Каховці. Це все окуповані населені пункти. Федоров каже, наші кошмарять абізян. За попередньою інформацією, у Мелітополі влучання у військкомат, в якому були лапті.

● Україна отримала від Словаччини перших чотири гаубиці Zuzana. Б’ють вони на 40 км, башта крутиться всі 360 градусів і має автомат заряджання, що дозволяє вести вогонь у режимі MRSI – кілька снарядів можуть потрапити по цілі одночасно. Що стосується МіГів-29, то Словаччина обіцяє передати їх нам у вересні.

● Фіни продовжують люто знущатися з русні. Тепер вони придумали, як скоротити кількість туристів з балалайні так, щоби це доставляло лаптям якомога більше страждань. Фінські садисти не стали забороняти візи взагалі, а тільки обмежили видачу одним днем на тижні. Очільник МЗС Фінляндії пояснив, що таким чином черга русні на візи збільшиться, і вони отримуватимуть їх повільніше і менше. Воплі, штовханина, бійки у чергах - все як ви любите

Тим часом до ініціативи заборонити русні в'їзд до країн ЄС доєдналася Литва, вслід за Естонією і Латвією. Чехія, яка зараз головує у Євросоюзі, планує ще до кінця літа домовитися про загальноєвропейську заборону.

● Поїж у російському ресторані «Вкусно і точка», а потім тебе поховає «Грустно – и точка». Російське ритуальне бюро подало до Роспатенту заявку на реєстрацію нового бренду. Цікаво, в них будуть зів’ялі вінки, гроби з пліснявою і пам’ятники із замальованими прізвищами попередніх власників? Треба ж соотвєтствовать

Макдональдс, я думаю, вже сильно шкодує, що продав русні свої заклади, а не спалив їх к хуям, бо «вкусноточку» тепер все одно повсюди називають російським маком.

● Позавчора я писала, що батьки лаптя, отримавши за нього гробові, не хочуть подавати запит, як просить його дівчина – вона дізналася, що він у полоні і живий. А сьогодні Олевський розповів про схожий випадок, тільки тут сестра намагається змусити батьків щось зробити, ті ж вже витратили гроші і їм на все похуй. Прекрасная страна…

Хоча їх можна зрозуміти, російський автопром через санкції вже не може виробляти навіть свої Лада-200, тож треба торопиться. Раптом синок вийде з полону і не захоче більше воювати. Що ж тепер убитим горем батькам, взагалі без машини лишатися?

● Не факт, що то правда, але лаптєзмі повідомляють, що у Криму затримали Гіркіна. Дурік зголив вуса і намагався за паспортом прикриття потрапити в окупований Херсон, щоби стати добровольцем.

Якась каламутна х#йня, але, якщо згадати його останній огляд із пропозицією перефарбувати Кремль у жовто-блакитний, бо там прої@али всю операцію, може і правда психонув старий вояка. Грохнуть його свої тепер чи ні – у будь-якому разі, від цієї історії вже нормальні такі внутрішні іміджеві втрати для балалайні.

Джерело: https://t.me/valentynaeminova/386

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