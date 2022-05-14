10 хороших новин 13 травня

● Офіційно підтверджено, що непереможна українська армія таки уї@ала по кораблю «Всеволод Бобров», коли він намагався доставити на Зміїний систему ППО. Арестович каже, що не потопили, але сильно поламали, і враховуючи кількість підбитого і потопленого біля Зміїного охрестив його, за аналогією, Змієбаївкою.

Як на мене влучніше сказати Змієйобівка

● Ще ЗСУ влаштували лаптям салют з їхнього складу снарядів для «Смерчів» у Херсонській області. Тим так сподобалося, що на радостях 70 із них померли

● «Укроборонпром» же навпаки полагодив нам трофейних танчиків та іншого добра аж на півтора мільярди

● А від цієї новини я досі волаю в голосінушку. Лапті отримують поранення навіть коли зображають бойові дії на камеру. Пропагандисти знімають сюжети, задля яких примушують їх рити окопи, мінувати-розмінувати, гатити з артилерії у глибокому тилу, зображаючи, що це передова. Але навіть тут у них кілька контузій і осколкові поранення.

Як вони взагалі з таким інтелектом з мамки народилися? Бігме через сраку вилізли

● Перший з семи евакуйованих на безпечну територію завод – Краматорський, вже випустив стартові 10 тонн продукції. Завод спеціалізується на виготовленні кріплень зі спеціальної сталі, вже працює на українську економіку і шукає європейських покупців

● Велика Британія ввела санкції проти Кабаєвої, колишньої дружини Путіна, його двоюрідних братів, племінника, бабки Кабаєвої і ще цілого кодла, яке має розкішне життя і спонсорує діда, на якого ж взагалі нічого не записано.

● Тим часом у нас теж деяку срань позбавили грошей. Суд таки вирішив, що доходи Ківі від жомової ями, треба повернути державі. Там, на хвилиночку, 1,2 млн грн.

А скажіть, колись не вірилося, що цього бабуїна взагалі хоч за щось накажуть? А тепер він ще й у міжнародному розшуку

● Постійна рубрика «горящая росія». На Уралі, площею майже на квадратний кілометр, палає великий трубний завод, а в Омську – військкомат. Це вже восьмий, цифра, схожа на безкінечність

● З росії йде ще один виробник паперу – американська компанія Sylvamo Corporation, що випускає папір SvetoCopy, закриває свій величезний комбінат. Так шо писатимуть скоро лапті на бересті, а потім її ж варитимуть, бо жерти теж не буде що

● Якщо наші жінки чекають на своїх чоловіків з війни з любов’ю і пошаною, як своїх захисників, то російські - з хтонічєскім ужасом, наслухавшись від них, що вони виробляють в Україні. Страшно стає лахудрам, що доведеться розплачуватися за крадені речі і криваві гроші своїми ж кривавими шмарклями.

Але є вихід. Вивідай, де знаходиться твій озвірілий лапоть, передай координати в ЗСУ, отримай бонусом гвоздічкі і тисячу рублів.

Источник: https://t.me/valentynaeminova/250

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